Gazze’ye bomba yağıyor: Gidecek yer de yok

Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’ten beri soykırım işlemeye devam eden işgalci İsrail ordusu, işgal harekatını sürdürüyor. İşgal güçleri, dün Gazze kent merkezinin kuzeyindeki El-Şatı Kampı’nda bulunan binlerce Filistinlinin sığındığı BM’ye ait 3 okulu daha vurdu. Kent merkezinin çeşitli noktalarında ayakta kalan binaları da vurmaya devam eden İsrail ordusu, saldırılar kapsamında 250 bini aşkın sivilin Gazze kent merkezini terk ettiğini ilan etti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, İsrail tarafından Gazze kentine ölüm cezası verildiğini, insanların terk etmek ya da ölmek arasında bırakıldığını belirtti.

FIRSAT VERMEDEN OKULLARI VURDU

Kent merkezindeki sivilleri göç etmeye mecbur etmek için saldırılarını artıran İsrail ordusu, El-Şati Mülteci Kampı'nda BM Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait Es-Sitt Sura, El-Aliye ve Şuhaybir okullarını vurdu. Görgü tanıkları, bu okulların, Gazze Şehri'nin kuzey ve güneyindeki İsrail bombardımanından kaçan ve şehri terk edip güneye göç etmeyi reddeden binlerce yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaptığını aktardı. İsrail ordusunun bu okullarda yaşayanlara telefonla uyarıda bulunarak okullara saldırı düzenleyeceğini ve tahliye etmelerini istediğini belirten görgü tanıkları, İsrail’in okuldaki sivillerin özel eşyalarını almaları için bile yeterli zaman tanımadığını kaydetti. Görgü tanıkları, ancak İsrail'in bu saldırıyı, tahliyelerin devam ettiği ve Filistinlilerin hâlâ sokaklarda olduğu sırada düzenlediğini kaydetti.

GÖÇ HIZLANIYOR

İsrail ordusu cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze kent merkezine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı son birkaç hafta içinde 250 binden fazla kişinin şehri terk ederek güneye gittiğini söyledi. Ordunun Arapça sözcüsü Albay Afihay Adrai, yaptığı açıklamada, "Tahminlerimize göre Gazze Şehri'nde yaşayan çeyrek milyondan fazla kişi kendi güvenlikleri için şehir dışına taşındı" dedi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise Gazze kent merkezinde operasyon öncesi 1.3 milyon sivil bulunduğu ancak İsrail’in başlattığı saldırıların ardından kent merkezinde bu sivillerin yalnızca dörtte birinin kaldığı bildirildi.İsrail’in Filistinlileri güneydeki Han Yunus ve Mevasi’deki kamplar bölgesine gitmeye zorladığına işaret edilen açıklamada, söz konusu bölgede 800 binden fazla sivilin yer aldığı ve daha fazla mülteciye yetecek imkan olmadığı ifade edildi. Saldırıların ardından medyada yer alan görüntülerde ise binlerce Filistinlinin kent merkezinden güneye doğru gittiği ve sığınacak yer bulamadığı için açık arazilerde kaldığı görüldü. Gazze kent merkezinde de yüzlerce ailenin bina enkazları arasında kaldığı ifade edildi.

YA ÖLÜM YA TEHCİR

Gazze’deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan OCHA Olga Cherevko, “Gazze kentine ölüm cezası verildi. Ya terk edeceksin ya da öleceksin. Yüz binlerce hırpalanmış, bitkin ve dehşet içindeki sivil, küçük hayvanların bile hareket edebilmek için aralarında boşluk aramak zorunda kaldığı aşırı kalabalık bir bölgeye kaçma emri aldı” dedi. Cherevko, Gazze'ye tüm sınır kapılarından insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması gerektiğinin altını çizen Cherevko, “Gazze halkı sadaka istemiyor. Güvende ve onurlu yaşama hakkını istiyor” dedi.

Açlıktan 7 ölüm daha

İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı tam kuşatmanın sebep olduğu açlık krizi, can almaya devam ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yayınlanan açıklamada, ikisi çocuk 7 kişinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, yetersiz beslenmeden ölenlerin toplam sayısının 145'i çocuk olmak üzere 420’ye yükseldiği belirtildi. BM’nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırma Endeksi (IPC), 22 Ağustos’ta Gazze’de resmen açlık krizi ilan etmişti. IPC’nin açlık krizi ilan etmesinden bu yana açlıktan ölenlerin sayısının ise 30'u çocuk olmak üzere 142 ulaştığı kaydedildi.











