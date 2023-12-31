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Dünya

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'i 2024'te ekonomik ve siyasi krizler bekliyor

2023 yılını Gazze'ye ölüm yağdırmakla geçiren işgalci İsrail'in ekonomisi ağır darbe aldı. Başbakan Netenyahu'nun krizlerle dolu aşırı sağ hükümeti ekonomi ve politik adımlarıyla "yargı reformu" protestoları ve Gazze'yi tam işgal saldırıları İsrail'e krizlerle dolu bir yıl yaşattı. Bu süreçte, İsrail şekeli ABD doları karşısında değer kaybetti. Tel Aviv Borsası ve kredi derecelendirme kuruluşları ülke ekonomisiyle ilgili olumsuz raporlar yayımladı. İşgalci İsrail'in saldırgan tutumunu şiddetlendirdiği 2023 yılında Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle İsrail limanları boş kaldı. İsrail Gıda Sanayicileri Derneği ise ülkede olağanüstü gıda kıtlığı yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
13:59 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 14:03 - 31/12/2023 Pazar
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu

2023 yılını Gazze'ye ölüm yağdırmakla geçiren işgalci İsrail'in ekonomisi ağır darbe aldı. 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası çocuk, yaşlı ayırt etmeden sivilleri katleden İsrail'in 2023 yılı karnesi ekonomik ve politik krizlerle dolu. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun kurmakta güçlük duyduğu hükümeti ise İsrailli vatandaşların protestolarının ana hedefi oldu. Tartışmalı "yargı reformu" ve Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü yoğun saldırıları Netenyahu'ya olan öfkeyi arttırdı.

İsrail'in büyüme oranı düşüyor

Tel Aviv, 2023'e, Merkez Bankasının yabancı yatırımlarda kazanılacak ivme ve para birimi şekelin gücüyle ülke ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceği yönündeki beklentileriyle girmişti. Ancak 2023'ün ilk ayından itibaren İsrail, tartışmalı yargı düzenlemelerine karşı başlayan bir protesto dalgasının içine girdi. İsrail Merkez Bankası, "yargı reformları" ve Gazze'deki savaşla birlikte, büyüme oranını yüzde 2'ye düşürdü. Bu ise doğal nüfus artışı dikkate alındığında sıfır büyüme anlamına geliyor.

Geçen ay, New York merkezli JPMorgan Chase Bank, Gazze'de savaşın tırmanmasıyla birlikte, İsrail ekonomisinin bu yılın son çeyreğinde yıl bazında yüzde 11 daralabileceğini duyurdu.

Şekel değer kaybetti

Sene başında dolar/şekel kuru 3,46'dan işlem görürken protestoların başlamasıyla yaşanan değer kaybıyla birlikte kur 3,86'ya kadar geriledi.

Gazze'ye saldırıların başlamasıyla birlikte daha büyük bir düşüşe geçen şekel, ekim sonunda 4,08'den işlem gördü. Bu 2012'den bu yana yerel para biriminin gördüğü en düşük seviye oldu. Merkez Bankası, piyasalara dolar cinsinden likidite pompalayarak ve güçlü döviz rezervleri sağlayan diğer önlemlerle şekelin düşüşünü dizginledi ve şekel 3,64 seviyesinde sabitlendi. Şekel, bu haliyle bile sene başındaki seviyesine gelemedi.

Tel Aviv'de mali kriz sarmalı

Tel Aviv Borsası analistleri bu hafta, borsanın 2023 yılı raporunu küresel mali krizden bu yana kaydedilen en olumsuz rapor olarak nitelendirdi.

Tel Aviv Borsası, 25 Aralık'ta, yerel hisse senetlerinin 2023'teki performansının, yüksek faiz ortamına rağmen yaklaşık yüzde 20 artan büyük küresel hisse senedi endekslerinin performansından daha düşük olduğunu açıkladı.

Bu yılın başında yerel piyasalar, hükümetin önerdiği yargı düzenlemesine ilişkin artan siyasi belirsizlik ve hukuk sisteminde yapılması planlanan değişikliklerden duyulan korku nedeniyle gölgelendi.

Zorunlu askerlik iş gücünü düşürdü

Gazze'ye saldırıların arifesinde işsizlik oranı yüzde 3,2 seviyesine gerilese de savaşla birlikte iş piyasasında 950 binden fazla iş gücü kaybı yaşandı. 760 bin çalışan ve memur işlerine gidememeleri ya da ücretsiz izne ayrılmaları nedeniyle evlerine çekildi ya da orduya alındı. 90 bini inşaat sektöründe çalışan 170 bin Filistinli işçi de savaşın başlamasından bu yana İsrail'deki işlerine gidemedi.

Yatırımcılar kredi notu düşen İsrail'i tercih etmiyor

Fitch ve Moody's, kredi notunda düşüş beklentisiyle İsrail devlet tahvillerini gözetim altına alırken, Standard & Poor's İsrail'in kredi notu görünümünü revize ederek durağandan negatife çevirdi. Bu durum Tel Aviv merkezli yatırımcıları olumsuz etkiledi. Standard & Poor's 14 Kasım'da, 2,8 olan büyüme beklentisini savaş nedeniyle gelecek yıl için 0,5'e düşürdü. Fitch, 18 Ekim'de, Fitch jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıkladı.

Moody's de 19 Ekim'de İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye aldığını bildirdi.

İsrail limanları boş kaldı: Gıda krizi kapıda

Yemen'deki Husilerin, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen İsrail ile irtibatlı tüm gemileri hedef alacaklarını ilan ettikleri 18 Kasım'dan bu yana İsrail ekonomisi deniz ticareti açısından ek bir tehditle karşı karşıya kaldı. Husiler, 19 Kasım'da İsrail bağlantılı bir ticaret gemisi olan Galaxy Leader'a el konulduğunu ve Yemen sahillerine çekildiğini duyurdu. Husiler daha sonra tehditlerinin dozunu artırdı ve İsrail limanlarına giden tüm gemilerin Kızıldeniz'den geçmesine engel olacaklarını açıkladı. Böylece İsrail'in Eilat Limanı, sevkiyatların Akdeniz'e yönlendirilmesi nedeniyle gemilerin girmediği bir yere dönüştü. İsrail Gıda Sanayicileri Derneği, 25 Aralık'ta, Kızıldeniz'deki Husi tehditleri nedeniyle olağanüstü durumlarda ülkede gıda kıtlığı yaşanabileceği uyarısı yaptı. Dernek, yerel gıda üretiminin, İsrail'in gıda ihtiyacının yüzde 75'inden az olmamasını sağlayacak önlemler alınması çağrısında bulundu.


Dünya kamuoyu uyanıyor: İsrail’in medya gücü tükenmek üzere
Dünya kamuoyu uyanıyor: İsrail’in medya gücü tükenmek üzere

Terör devleti İsrail 7 Ekim’den bu yana Filistin’de soykırım yapıyor. Masum insanların sığındığı; hastaneleri, ibadethaneleri, okulları ve evleri bombalayan işgalciler, savaş suçu işleyerek başta çocuklar olmak üzere binlerce sivili öldürdü. Uluslararası medyaysa işgalin başladığı ilk günden beri İsrail’i ‘aciz’, ‘masum’ gibi göstermenin peşinde. “Hamas 40 bebeğin başını kesti”, “Gazze’deki hastanelerin altında Hamas tünelleri var”, gibi dezenformasyon içerikli haberler de bu süreçte İsrail’e olan sempatiyi arttırmak için kurgulandı. Ancak öyle bir gelişme yaşandı ki uluslararası basının eli ayağı birbirine dolandı. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Richard Hecht, katıldığı CNN yayınında Cibaliye Mülteci Kampı’nda sivillerin olduğunu bildiklerini buna rağmen bilerek vurduklarını itiraf etti. Bu itirafın ardından CNN’in sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşılan fotoğraf ve videoların altına gelen yorumlar ‘Dünya kamuoyu gözlerini açıyor’ dedirtti.


#2023 Gazze Savaşı
#israil
#yargı reformu
#İsrail ekonomisi
10 dakika önce
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