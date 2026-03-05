Yeni Şafak
Geceliği 400 eurodan başlıyordu: Dubai'deki otellerin gecelik fiyatı savaş nedeniyle dip yaptı

10:345/03/2026, الخميس
Dubai
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş Orta Doğu'nun lüks yaşam merkezi Dubai'de turizmi de vurdu. Dubai'deki otellerde rezervasyon iptalleri nedeniyle doluluk yüzde 20'lere kadar gerilerken, savaş öncesi 400 eurodan başlayan gecelik konaklama ücretleri 68 euroya düştü.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu ateş çemberine döndü. İran'ın Körfez'deki ABD üslerini vurmasıyla bölgedeki güvenlik endişelerini üst seviyeye çıkardı. Bu durum turizme de yansıdı.

OTELLERİN DOLULUK ORANLARI %20'NİN ALTINA DÜŞTÜ

İran'ın füze saldırıları nedeniyle Körfez ülkelerindeki otellerde rezervasyon iptallerinde yoğunluk yaşandı. Palm Jumeirah ve Downtown bölgelerinde bulunan ve normalde aylar öncesinden rezerve edilen otellerde doluluk oranları %20'nin altına düştü.GECELİK

KONAKLAMA ÜCRETİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

GZT'nin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin lüks yaşamıyla öne çıkan, turizm merkezi konumundaki Dubai'de lüks otellerin fiyatları savaş nedeniyle dip yaptı. Savaş öncesi gecelik konaklama ücreti 400 eurodan başlarken, bu rakam yüzde 83 oranında düştü. Gecelik konaklama ücreti 400 eurodan 68 euroya kadar indi.

GÜVENLİK KAYGILARI TURİZME DARBE VURDU

Sektör temsilcileri, güvenlik kaygılarının bölgedeki turizme büyük darbe vurduğunu söylüyor. Özellikle Avrupa ve Asya pazarından gelen rezervasyonlarda iptaller artarken, otellerin doluluk oranlarını korumak için fiyatları aşağıya çektiği belirtildi.

