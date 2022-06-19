Gelecek ay ABD'ye 19 milyon bebek maması ithal edilecek

Yaklaşık 750 bin kutu Danone formülü şirketin İrlanda'daki tesisinden ABD'ye ithal edilecek ve temmuz ayında büyük perakendecilerde satılacak.
İthalat, Biden yönetiminin ebeveynleri mağazalarda mevcut stokları bulmak için çaba sarf etmesine neden olan ülke çapındaki bebek maması eksikliğini gidermek için yapılacak.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, son sevkiyatı Cuma günü Virginia'daki Dulles Havalimanı'nda karşıladı.
Harris, havalimanında "Açık konuşalım, gerçekten çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşıladığımızdan emin olmak istiyoruz." dedi.
Harris sözlerine şu şekilde devam etti:
- "Hiç şüphe yok ki yapılacak daha çok iş var. İlerleme gördük, ancak yapmamız gereken iş formülü mümkün olduğunca hızlı bir şekilde taşımaya devam etmek ve onu raflara almak."