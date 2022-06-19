Dünya Gelecek ay ABDye 19 milyon bebek maması ithal edilecek
AVRUPA

Gelecek ay ABD'ye 19 milyon bebek maması ithal edilecek

ABD Gıda ve İlaç İdaresi Cuma günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 19 milyon şişe mamanın önümüzdeki ay Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmeye hazır olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gelecek ay ABDye 19 milyon bebek maması ithal edilecek
17 Haziran'da Dulles Havalimanına gelen uçaktan bebek maması paketleri çıkarılıyor

Yaklaşık 750 bin kutu Danone formülü şirketin İrlanda'daki tesisinden ABD'ye ithal edilecek ve temmuz ayında büyük perakendecilerde satılacak.

İthalat, Biden yönetiminin ebeveynleri mağazalarda mevcut stokları bulmak için çaba sarf etmesine neden olan ülke çapındaki bebek maması eksikliğini gidermek için yapılacak.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, son sevkiyatı Cuma günü Virginia'daki Dulles Havalimanı'nda karşıladı.

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Harris, havalimanında "Açık konuşalım, gerçekten çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşıladığımızdan emin olmak istiyoruz." dedi.

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Harris sözlerine şu şekilde devam etti:

  • "Hiç şüphe yok ki yapılacak daha çok iş var. İlerleme gördük, ancak yapmamız gereken iş formülü mümkün olduğunca hızlı bir şekilde taşımaya devam etmek ve onu raflara almak."

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