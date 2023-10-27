Gerilim had safhada: ABD Suriye'nin doğusunda İran tesislerine saldırdı

Terör devleti İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle gerilim tırmanırken, ABD ve koalisyon güçleri geçtiğimiz hafta içinde Irak ve Suriye'de İran'ın desteklediği güçler tarafından en az 19 kez saldırıya uğradı.





ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, "Kendimizi savunma amaçlı bu hassas saldırılar, İran'ın desteklediği milis grupların Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik 17 Ekim'de başlayan ve çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanan saldırılarına bir karşılıktır." dedi.









Mühimmat depoları imha edildi





Yapılan açıklamada, hava saldırısının İsrail ile koordineli şekilde yapılmadığı belirtilirken, İran Devrim Muhafızları'na ait silah ve mühimmat depolarının imha edildiği kaydedildi.





Saldırıda İranlıların ölüp ölmediğine dair bir açıklama yapılmadı.





Yetkililer yerel saatle 04.30'da, Irak sınırına yakın bir konumda olan Ebu Kemal yakınlarının hedef alındığını açıklarken, iki adet F-16 savaş uçağının kullanıldığını da aktardı.







