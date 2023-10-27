|
Dünya

Gerilim had safhada: ABD Suriye'nin doğusunda İran tesislerine saldırdı

ABD ordusu, hem Irak hem de Suriye'de ABD güçlerine karşı düzenlenen saldırılara yanıt olarak, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve İran'ın desteklediği grupların kullandığı iki tesise saldırı düzenledi.

10:15 - 27/10/2023 Cuma
Diğer
Arşiv

Arşiv

Terör devleti İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle gerilim tırmanırken, ABD ve koalisyon güçleri geçtiğimiz hafta içinde Irak ve Suriye'de İran'ın desteklediği güçler tarafından en az 19 kez saldırıya uğradı.


ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, "Kendimizi savunma amaçlı bu hassas saldırılar, İran'ın desteklediği milis grupların Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik 17 Ekim'de başlayan ve çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanan saldırılarına bir karşılıktır." dedi.



Mühimmat depoları imha edildi


Yapılan açıklamada, hava saldırısının İsrail ile koordineli şekilde yapılmadığı belirtilirken, İran Devrim Muhafızları'na ait silah ve mühimmat depolarının imha edildiği kaydedildi.


Saldırıda İranlıların ölüp ölmediğine dair bir açıklama yapılmadı.


Yetkililer yerel saatle 04.30'da, Irak sınırına yakın bir konumda olan Ebu Kemal yakınlarının hedef alındığını açıklarken, iki adet F-16 savaş uçağının kullanıldığını da aktardı.



#ABD
#Suriye
#Irak
12 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!