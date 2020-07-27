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Girit’te yeni tahrik: Yunanistan'ın ​Girit Adasında ABD-Yunan ortak tatbikatı

Girit’te yeni tahrik

Yunanistan ve ABD, 2-3 Ağustos’ta Girit açıklarında askeri tatbikat yapacak. Süveyş kanalından Doğu Akdeniz’e giren ABD nükleer uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower ve beraberindeki 12 savaş gemisi Girit açıklarına ilerliyor. Tatbikatın, Oruç Reis’in sismik araştırma yapacağı bölgeye yakın olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
USS Dwight D. Eisenhower savaş gemisi
USS Dwight D. Eisenhower savaş gemisi

ABD ve Yunan ordusunun 2-3 Ağustos tarihleri arasında Girit adası açıklarında askeri tatbikat yapacağı belirtildi. Hafta sonu Süveyş kanalından Doğu Akdeniz’e giriş yapan ABD nükleer uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower ve beraberindeki 12 savaş gemisinin, Girit açıklarına doğru hareket ettiği belirtildi. Yunanistan merkezli haber sitesi Newsbomb.gr’nin aktardığı detaya göre ortak ABD-Yunan tatbikatında Eisenhower uçak gemisinden kalkan 4 F-18 ile Girit adasından havalanacak 4 Yunan F-16’sının ortak hava tatbikatı yapacağı belirtiliyor. Tatbikatın, Oruç Reis gemisinin sismik araştırmalar yapacağı bölgeye yakın bir alanda gerçekleştirileceği de gelen bilgiler arasında. ABD’nin, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin yaşandığı bir dönemde, böylesi bir tatbikata onay vermesi soru işaretlerine neden oldu.

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