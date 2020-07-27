Girit’te yeni tahrik

ABD ve Yunan ordusunun 2-3 Ağustos tarihleri arasında Girit adası açıklarında askeri tatbikat yapacağı belirtildi. Hafta sonu Süveyş kanalından Doğu Akdeniz’e giriş yapan ABD nükleer uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower ve beraberindeki 12 savaş gemisinin, Girit açıklarına doğru hareket ettiği belirtildi. Yunanistan merkezli haber sitesi Newsbomb.gr’nin aktardığı detaya göre ortak ABD-Yunan tatbikatında Eisenhower uçak gemisinden kalkan 4 F-18 ile Girit adasından havalanacak 4 Yunan F-16’sının ortak hava tatbikatı yapacağı belirtiliyor. Tatbikatın, Oruç Reis gemisinin sismik araştırmalar yapacağı bölgeye yakın bir alanda gerçekleştirileceği de gelen bilgiler arasında. ABD’nin, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin yaşandığı bir dönemde, böylesi bir tatbikata onay vermesi soru işaretlerine neden oldu.

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