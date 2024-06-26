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Dünya

Google ABD'nin gizli denizaltı silahını görüntüledi: 'Hayalet vatoz'

ABD'nin "Manta Ray" adı verilen çok gizli insansız denizaltı silahı, Google Earth tarafından görüntülendi. Kaliforniya'daki Port Hueneme deniz üssüne yanaştığı görülen aracın görüntüleri kısa süre içinde kaldırıldı.

09:44 - 26/06/2024 Çarşamba
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"Manta Ray" adı verilen çok gizli insansız denizaltı silahı
"Manta Ray" adı verilen çok gizli insansız denizaltı silahı
ABD'nin
Manta Ray
isimli gizli insansız denizaltı silahı, Google Earth kullanıcıları tarafından Kaliforniya'daki Port Hueneme deniz üssünde görüntülendi.

Görüntüler kısa süre sonra kaldırılmış olsa da bu olay Manta Ray ve ABD'nin denizaltı yetenekleri hakkında birçok soruyu gündeme getirdi.



Gizliliği ihlal edildi


Görüntülerin Google Earth'te sızması, Manta Ray'in gizliliğini ihlal etti ve ABD'nin bu teknolojiyi nasıl koruduğuna dair sorgulamalara yol açtı.


Manta Ray'in sızması, otonom silahların geliştirilmesi ve kullanımıyla ilgili etik ve yasal endişeleri de beraberinde getiriyor.


Bu tür silahların kimler tarafından, nasıl ve ne zaman kullanılacağı konusunda şeffaflık ve uluslararası standartlara ihtiyaç duyuluyor.


Yeni nesil mürettebatsız su altı aracı, Northrop Grumman tarafından yakıt ikmali gerektirmeden okyanusta uzun süre hareket edecek şekilde tasarlandı.



"Hayalet Vatoz"


Kaygan tasarımı ve kendisini su altında derinlere demirleme yeteneği nedeniyle, söz konusu denizaltı adını "Hayalet Vatoz" olarak bilinen deniz canlısından alıyor.


Mayıs ayında suya indirilen prototip, Güney Kaliforniya açıklarında üç aydan fazla bir süre boyunca test edildi.


Düşük güçte çalışabilen araç, kendini deniz tabanına gömerek bir nevi kış uykusuna yatıyor.



Google ‘dijital telif'e yeşil ışık: TBMM'de sunum yaptılar

Dijital Telif Yasası görüşmelerinde tarihi bir gün yaşanıyor. Google, Dijital Mecralar Komisyonu’na üst düzey bir heyetle katılarak sunum yaptı. Türkiye'de bir ilk olan bu toplantıyı açan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, çifte standart uygulanmaması gerektiğini vurguladı ve “Avrupa normlarına uygun olarak burada da haberlerin telif içermesi gerekiyor” dedi. Google Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Müdürü Duygu Yücesoy, "Tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız" açıklamasını yaptı. Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı ise TBMM'nin yapacağı her düzenlemeye saygı duyacaklarını ve uyacaklarını belirtti.



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