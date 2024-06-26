Google ABD'nin gizli denizaltı silahını görüntüledi: 'Hayalet vatoz'

Görüntüler kısa süre sonra kaldırılmış olsa da bu olay Manta Ray ve ABD'nin denizaltı yetenekleri hakkında birçok soruyu gündeme getirdi.
Gizliliği ihlal edildi
Görüntülerin Google Earth'te sızması, Manta Ray'in gizliliğini ihlal etti ve ABD'nin bu teknolojiyi nasıl koruduğuna dair sorgulamalara yol açtı.
Manta Ray'in sızması, otonom silahların geliştirilmesi ve kullanımıyla ilgili etik ve yasal endişeleri de beraberinde getiriyor.
Bu tür silahların kimler tarafından, nasıl ve ne zaman kullanılacağı konusunda şeffaflık ve uluslararası standartlara ihtiyaç duyuluyor.
Yeni nesil mürettebatsız su altı aracı, Northrop Grumman tarafından yakıt ikmali gerektirmeden okyanusta uzun süre hareket edecek şekilde tasarlandı.
"Hayalet Vatoz"
Kaygan tasarımı ve kendisini su altında derinlere demirleme yeteneği nedeniyle, söz konusu denizaltı adını "Hayalet Vatoz" olarak bilinen deniz canlısından alıyor.
Mayıs ayında suya indirilen prototip, Güney Kaliforniya açıklarında üç aydan fazla bir süre boyunca test edildi.
Düşük güçte çalışabilen araç, kendini deniz tabanına gömerek bir nevi kış uykusuna yatıyor.