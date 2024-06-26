Google ABD'nin gizli denizaltı silahını görüntüledi: 'Hayalet vatoz'

Dijital Telif Yasası görüşmelerinde tarihi bir gün yaşanıyor. Google, Dijital Mecralar Komisyonu’na üst düzey bir heyetle katılarak sunum yaptı. Türkiye'de bir ilk olan bu toplantıyı açan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, çifte standart uygulanmaması gerektiğini vurguladı ve “Avrupa normlarına uygun olarak burada da haberlerin telif içermesi gerekiyor” dedi. Google Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Müdürü Duygu Yücesoy, "Tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız" açıklamasını yaptı. Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı ise TBMM'nin yapacağı her düzenlemeye saygı duyacaklarını ve uyacaklarını belirtti.