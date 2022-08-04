Google İsrail’e çalışıyor

Google, İsrail hükümetine Google Cloud Platform aracılığıyla kullanılabilen makine öğrenimi ve yapay zeka araçları temin etti.

Google’ın İsrail hükümetinin “Project Nimbus” projesine gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri sattığı ortaya çıktı. The Intercept tarafından elde edilen bir dizi eğitim belgesi ve videoya göre Google, İsrail hükümetine Google Cloud Platform aracılığıyla kullanılabilen makine öğrenimi ve yapay zeka araçları temin etti.

Araçların Nimbus projesinin geliştirilmesinde büyük bir katkısı olacağı ifade edildi. Elde edilen belgeler, projenin İsrail’e yüz algılama, otomatik görüntü sınıflandırma, nesne izleme ve hatta resimlerin ve konuşmaların duygusal içeriğini tasnif ederek duygu analizi yapma imkanı sağlayacağı kaydedildi.

Filistinlileri takipte kullanılacak

Google’ın yapay zeka ekipmanı sağladığı proje, ilk açıklandığı dönemde infiale yol açmıştı. İşgal ettiği Filistin topraklarında, sayısız insanlık suçunun faili olan İsrail yönetimi, proje ile Filistinlileri izleyerek daha fazla yasa dışı veri toplayabilecek. Yapay zeka yöntemleri kullanılarak inşa edilen bulut depolama teknolojisi yardımıyla işgalci İsrail, Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerini daha kolay genişeletebilecek. 2021 yılında İsrail yönetiminin, Blue Wolf (Mavi Kurt) isimili bir yüz tanıma programı ile, Filistinlileri akıllı telefonlar ve mobese kameralar aracılığıyla izlediği ortaya çıkmıştı.