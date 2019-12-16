Gücü etkisinde

Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması ardından gerilimin arttığı Doğu Akdeniz'de Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında 24 saat esasına göre, fırkateynleri, denizaltıları, hücumbotları, korvetleri, karakol gemileri, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları ile yoğun görev yapan Türk donanması, bir yandan da NATO üyesi müttefik ülke donanmalarıyla ortak eğitimlerde bulunuyor. Bu kapsamda son 10 günde 5 ayrı eğitim faaliyeti icra edildi. Bunlardan biri, NATO'nun Kanada, İspanyol ve Yunan gemilerinden oluşan Daimi Deniz Görev Grubu ile gerçekleşirken, Türk gemileri daha sonra Amerikan uçak gemisi USS Harry Truman, muhrip USS Ross ve kruvazör USS Normandy'den oluşan ABD Görev Grubu ile ortak seyre çıktı. 14 Aralık'ta ise Akdeniz'de İtalyan ITS Martinengo gemisiyle eğitimlere katıldı. NATO Deniz Muhafızı Operasyona kapsamındaki Odak Harekâtı'na da deniz karakol uçakları ve Akdeniz Kalkanı görevini yürüten unsurlarla destek sağlandı. Türk donanması, aralıklarla bölgede bulunan Fransız fırkateynleriyle de ortak eğitim ve bilgi paylaşımında bulunuyor. Tüm bu ortak harekât ve eğitimler, Türk donanmasının bölgedeki etkinliği, sahip olduğu eğitim seviyesine yönelik gelen talepler üzerine gerçekleşiyor.

SÖZDE GÜÇ GÖSTERİSİ

Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de NATO ittifakı ile artan işbirliğinden hayli rahatsızlık duyan Güney Kıbrıs ise 12 Aralık'ta Limasol açıklarında, İtalya ve Fransa ile çok kapsamlı bir deniz tatbikatı yaptığını ilan etti. Ancak tatbikatın, GKRY'nin kendi karasularını kapsayan dar bir alanda, kısıtlı seviyede donanma unsurlarının katılımıyla, basit ölçekte düzenlenmiş ve kısa süren bir arama-kurtarma eğitimi icrası olduğu ortaya çıktı. Bu tatbikat yoluyla bölgede fırkateynleriyle bulunan İtalya ve Fransa'yla ittifak görüntüsü vermeye çalışan ve güç gösterisi yapmaya çalışan GKRY'nin oyunu tutmadı. İtalyan fırkateyn, GKRY ile yaptığı eğitimden 2 gün sonra Türk donanmasıyla Doğu Akdeniz'de ortak eğitimler yapınca, GKRY'nin hevesi kursağında kaldı.

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Türk donanmasının bölgede artan etkinliği ve NATO ittifakıyla ortak tatbikatlarından duyulan rahatsızlık, Yunan basınına hemen yansıdı. Yunanistan'da Military adlı sitede yer alan haberde, "Biz Yunanlar Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı korumak için İtalya'dan fırkateyn bekliyoruz. Evet orada bir İtalyan fırkateyni var ama Türklerle ortak eğitim yapmak için" ifadeleri dikkat çekti.