Dünya Güney Afrikada tankerin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 27ye çıktı
AFRİKA

Güney Afrika'da tankerin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 27'ye çıktı

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Aralık'ta köprü altına sıkışan tankerin patlaması sonucu yaralanan 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 27'ye çıktığı bildirildi. Hastanede tedavi görenler arasında vücudunda ağır yanıklar olan yaralılar bulunduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Güney Afrikada tankerin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 27ye çıktı
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Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Aralık'ta köprü altına sıkışan tankerin patlaması sonucu yaralanan 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 27'ye çıktığı bildirildi.

Hastanede tedavi görenler arasında vücudunda ağır yanıklar olan yaralılar bulunduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre, gözaltına alınan tanker şoförü "delil yetersizliğinden" serbest bırakıldı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, patlamanın araştırıldığını ve patlamadan etkilenen vatandaşlara gerekli yardımların yapılacağını kaydetti.

Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patlamış ve patlama nedeniyle bir hastanenin çatısı uçmuş, iki ev yıkılmış, bazı araçlar ile çevredeki çok sayıda insan yaralanmıştı.

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