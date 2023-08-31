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Dünya

Güney Afrika'da yangın faciası: Çok katlı binada 73 kişi can verdi

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki çok katlı bir binada çıkan yangında 73 kişi feci şekilde can verirken çok sayıda kişi de yaralandı.

09:18 . 31/08/2023 Perşembe
AA
Johannesburg

Johannesburg

Johannesburg Acil Durum Yönetim Servisi Sözcüsü Robert Mulaudzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerel saatle 01.30 civarında çıktığını belirtti.

Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini söyleyen Mulaudzi, en az 73 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Mulaudzi, olay yerine vardıklarında birçok kişinin hala binada olduğunu tespit ettiklerini, bazılarını kurtarmayı başararak hastaneye sevk ettiklerini, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Yangının çıktığı binanın daha önce yetkili makamlara "terk edilmiş" olarak bildirildiği ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin bu binada yaşadığı öne sürüldü.

Ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


#Güney Afrika
#Johannesburg
#yangın
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