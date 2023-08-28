Güney Kore Devlet Başkanı 'radyoaktif su' endişelerine karşı halkı rahatlatmak için deniz mahsullü yemek yedi

Yonhap'ın haberine göre, Başkanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada, Japonya'nın atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından hükümetin deniz ürünlerinin güvenli olduğunu göstermeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, Yoon ve Han'ın deniz mahsullü öğle yemeği yediği bilgisi verilirken Başkanlık Ofisi'ndeki kafeteryada hafta boyunca çeşitli deniz ürünlerinin servis edileceği bildirildi.