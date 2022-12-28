Dünya Güney Kore Kuzey Kore dronelarına karşı 2027 yılına kadar 440 milyon dolar harcayacak
ASYA

Güney Kore Kuzey Kore drone'larına karşı 2027 yılına kadar 440 milyon dolar harcayacak

Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin Kuzey Kore insansız hava araçlarını savuşturma yeteneğini güçlendirmek için önümüzdeki beş yıl içinde 560 milyar won (441.26 milyon $) harcamayı planladığını söylendi.

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Haber Merkezi Reuters
​Güney Kore Kuzey Kore İHAlarına karşı 2027 yılına kadar 440 milyon dolar harcayacak
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Güney Kore'nin insansız hava araçlarına yönelik adımı, Kuzey Kore dronelarının 2017'den bu yana ilk kez Güney'e geçmesinin ardından Güney Kore'nin 2023-27 ara dönem savunma planına dahil edildi.

Bakanlık, fonlarını, söz konusu droneları yok etmek için havadan bir lazer ve daha küçük cihazları etkisiz hale getirmek için bir sinyal bozucu da dahil olmak üzere, karşı drone yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan dört proje için tahsis etti.

Bir bakanlık yetkilisi, "Lazer silah programı test aşamasında ve 2027'de devreye alınması bekleniyor." dedi. "'Soft-kill' tipi parazit sistemi, küçük insansız hava araçlarına karşı tepki yeteneğimizi geliştirecektir" ifadelerini kullandı.

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