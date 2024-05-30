Güney Kore Kuzey Kore'nin bir dizi balistik füze fırlattığını duyurdu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin Devleti'nin yeniden inşasına yardımcı olacaklarını ve Birleşmiş Milletler'e tam üye olarak katılması için destekleyeceklerini söyledi. Şi Cinping, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını da belirtti.