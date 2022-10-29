Dünya Güney Korede Cadılar Bayramı izdihamı 146 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: 146 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki izdihamda ölenlerin sayısı 146'ya yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Güney Korede Cadılar Bayramı izdihamı: 146 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de "Cadılar Bayramı" kutlamalarında izdiham yaşandı.

Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 146 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.

AA

İzdihamda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti.

Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

AA

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.

AA

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: 120 kişi hayatını kaybetti
OYNAT 01:13
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: 120 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki izdihamda ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 120 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.
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