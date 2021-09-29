Gürcistan'da pilotun mezarındaki savaş helikopteri görenleri şaşırtıyor

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Lagodekhi Belediyesi'ne bağlı Giorgeti köyünde yer alan mezarda, yaklaşık 9 tonluk helikopter bulunuyor.

Yıllar boyunca yerli ve yabancı turistler ve basın mensupları tarafından ziyaret edilen helikopter, Albay Maisuraze'nin hayatını kaybetmesinden bir süre sonra 1993'te arkadaşları tarafından mezarına getirildi.

Ölümünden sonra dönemin Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze tarafından "Vakhtang Gorgasali Birinci Derece Madalyası" ile ödüllendirilen Mausuradze, bağımsız Gürcistan'ın "İlk Kahraman Pilotu" lakabıyla tarihe geçti.

"HAYALİ PİLOT OLMAKTI"

Mausuradze'nin kardeşi Dimitri Mausuradze, pilotun hayatı, ölümü, savaş helikopterinin mezara getirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kardeşi Jimşer'in 2 Şubat 1949'da Sovyetler Birliği döneminde doğduğunu ifade eden Maisuradze, "Jimşer çocukluğundan beri pilot olmayı hayal ediyordu. İlkokulu bitirince hayalini gerçekleştirmek üzere Rusya'da pilot okuluna gitti." dedi.

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Jimşer'in 80'li yılların sonunda ülkesine dönerek pilotluk yapmaya devam ettiğini kaydeden Mausuradze, "Jimşer 90'lı yılların başında Gürcistan'ın yeniden bağımsızlığa kavuştuğu dönemde ülkenin hava savunma kuvvetlerinin kuruluşunda yer aldı." şeklinde konuştu.

GÜRCİSTAN'IN "İLK KAHRAMAN PİLOTU" OLDU

Kardeşinin daha sonra 1992-1993'teki Abhazya savaşında Gürcistan ordusunda savaş pilotu olarak görev yaptığını aktaran Mausuradze, "Jimşer aynı zamanda savaş döneminde kurtarma uçuşları da gerçekleştiriyordu. Birçok insanın hayatını kurtardılar. Jimşer 26 Aralık 1992’de görev uçuşunu yapmaya gitti ve helikopter düşürüldü." diye konuştu.

Ölümünden sonra dönemin Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze ve parlamento kararıyla Jimşer'in "Vakhtang Gorgasali Birinci Derece Madalyası" ile ödüllendirildiği ve bağımsız Gürcistan'ın "İlk Kahraman Pilotu" olarak tarihe geçtiğini aktaran Maisuradze, "Onun kahramanlıklarını, gerçekleştirdiği yardım uçuşlarıyla kurtardığı insanları saymak mümkün değil." ifadesini kullandı.

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ŞEVARDNADZE'NİN HAYATINI KURTARDI

Mausuradze, Abhazya savaşı sırasında Jimşer'in kullandığı helikopterde Cumhurbaşkanı Şevardnadze'nin de bulunduğunu ve yapılan saldırıdan pilotun ani manevrasıyla son anda kurtulduklarını anlattı.

Şevardnadze, saldırıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Gagra'dan (Abhazya bölgesinde bir şehir) yeni Mi-24 helikopteri havalandı ve helikopterimizin altından geçmeyi planlıyordu. Ancak helikopterimizin pilotu bunu derhal anladı ve olabildiğince yükselmeye başladı. O kadar yükseğe çıktı ki helikopterdekilerin hepsi yere düştü. Düşman pilotu manevrayı yaptığında biz zaten kritik bir yüksekliğe ulaşmıştık. Maisuradze gerçek bir kahramandı, ne yazık ki bu savaşta hayatını kaybetti." şeklinde konuşmuştu.

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"HELİKOPTERİ PİLOT ARKADAŞLARI GETİRDİ"

Jimşer'in savaşta hayatını kaybetmesinin ardından pilot arkadaşlarının onun helikopterine benzer Mi-24'ü mezarına getirdiklerini kaydeden Maisuradze, "Kardeşimin ölümünden 8 ay sonra arkadaşları helikopteri mezarına getirdi. Onunla savaşan arkadaşları, Jimşer'e olan saygılarını göstermek için helikopteri buraya yerleştirdi. Jimşer bu davranışı hakkediyordu, bu helikoptere layıktı." dedi.

Maisuradze, kardeşinin mezarını görmek için hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok kişinin ziyarete geldiğini söyledi.

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