Dünya Hafter ve BAEYE darbe
ORTADOĞU

Hafter ve BAE’YE darbe

Libya’da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter terör örgütünün Cufra Hava Üssü’ndeki ana operasyon merkezini vurdu. Saldırıda 6 yabancı subayın da öldüğü açıklandı. Libya medyası, ölen askerlerin Hafter destekçisi BAE’li askerler olduğunu yazdı. BAE’nin de 6 askerinin araç kazasında öldüğünü duyurması dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halife Hafter
Halife Hafter

Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli darbeci General Halife Hafter güçlerine büyük darbe indirdi. UMH güçleri, Hafter’in Cufra Hava Üssü’ndeki ana harekat merkezini vurdu.

UMH güçleri Temmuz sonunda yaptığı operasyonda, Cufra Hava Üssü’nde bulunan Hafter milislerinin Libya’nın batısına taşınmasında da kullanılan, mühimmat dolu Ilyushin Il-76 kargo uçağını vurmuştu.

KULLANILAMAZ HALDE

Libya’da UMH’ya bağlı güçler cuma gecesi başlayan operasyonlarda ülkenin güneyinde General Halife Hafter’in kontrolündeki El-Cufra Hava Üssü ve El-Araban bölgesine hava saldırısı düzenledi. Operasyonlarda Hafter’in Cufra Hava Üssü’ndeki ana harekat merkezinin vurularak tamamen kullanılamaz hale getirildiği bildirildi. UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu, merkezde bulunan 6 yabancı subayın da öldüğünü bildirdi. UMH uçaklarının cuma sabahı Cufra Hava Üssü’ndeki karadan havaya 3 füze bataryasını da vurduğunu aktaran Kanunu, söz konusu operasyonun Birleşik Arap Emirlikleri BAE’ye ait SİHA’ların Misrata’daki Havacılık Akademisini hedef almasının karşılığı olarak nitelendirdi.

ÖLENLER BAE ASKERİ, İDDİASI

SİHA ile vurulan bölge

Operasyonun düzenlendiği saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri’nden, 6 askerinin operasyon sahasında yaşamını yitirdiği haberi gelmesi dikkat çekti. BAE resmi haber ajansının genelkurmay başkanlığına dayandırdığı haberinde, 6 askerin operasyon sahasındaki bir araç kazasında yaşamını yitirdiği duyuruldu ancak kazanın nerede olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. Libya merkezli bazı haber siteleri, yerel kaynaklara dayanarak verdikleri haberlerde, 6 BAE askerinin, UMH’nın vurduğu Cufra Hava Üssü’nde öldüğü bilgisine yer verdi. Libya’daki meşru yönetim, BAE’yi, ülkede toprak ele geçirmek için yıllardır sürdürdüğü silahlı girişimde Hafter’e destek vermekle suçluyor.

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UMH SİHA’YLA VURDU

  • UMH’nın, başkent Trablus’un güneyindeki General Halife Hafter güçlerine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği hava saldırısında ise, 2’si üst düzey komutan olmak üzere 3 kişi öldü. Meşruiyet krizinin 2011’den bu yana sürdüğü Libya’da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter’e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de “Burkan el-Gadab” operasyonunu başlatmıştı.

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