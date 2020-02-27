Hafter'in saldırısı Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşları yine durdurdu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef alması nedeniyle uçuşlar geçici olarak askıya alındı.
- Açıklamada, Hafter’in Trablus’un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’na bu sabah düzenlediği roketli saldırı nedeniyle uçuşların 3 saat durdurulduğu bildirildi.
Libyalı yolculardan Hazim Abdullah, uçuş kartlarını aldıklarını ancak halen havaalanında beklediklerini söyledi.
Havalimanı 5 kez vurulmuştu
Tunus yolcusu Abdullah, alanda yapılan anonsta uçuşların TSİ 13.00’te tekrar başlayacağının bildirildiğini ifade etti.
Hafter milisleri, dün ve önceki gece de havaalanını roketlerle hedef almıştı. Havalimanında saldırılar nedeniyle uçuşlar, şubat ayında 5'inci defa durdurulmuş oldu.