Dünya Hafterin saldırısı Trablusun dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanındaki uçuşları yine durdurdu
ASYA

Hafter'in saldırısı Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşları yine durdurdu

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin ateşkesi tekrar ihlal ederek sivil bölgelere saldırmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Yolcular saldırılar nedeniyle havalimanında bekledi.
Yolcular saldırılar nedeniyle havalimanında bekledi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef alması nedeniyle uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

  • Açıklamada, Hafter’in Trablus’un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’na bu sabah düzenlediği roketli saldırı nedeniyle uçuşların 3 saat durdurulduğu bildirildi.

Uçuşlar 3 saat durdu.

Libyalı yolculardan Hazim Abdullah, uçuş kartlarını aldıklarını ancak halen havaalanında beklediklerini söyledi.

Yolcular havalimanında bekledi.

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Havalimanı 5 kez vurulmuştu

Tunus yolcusu Abdullah, alanda yapılan anonsta uçuşların TSİ 13.00’te tekrar başlayacağının bildirildiğini ifade etti.

Yolcular, bavullarıyla beraber havalimanı dışında bekledi.

Hafter milisleri, dün ve önceki gece de havaalanını roketlerle hedef almıştı. Havalimanında saldırılar nedeniyle uçuşlar, şubat ayında 5'inci defa durdurulmuş oldu.

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