Hafter'in saldırısı Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşları yine durdurdu Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin ateşkesi tekrar ihlal ederek sivil bölgelere saldırmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Haber Merkezi 27 Şubat 2020, 12:55 Son Güncelleme: 27 Şubat 2020, 13:10 AA