Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında dikkat çeken isim: Filistin'in cesur kızı da serbest

Terör devleti İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım'da başlayan Gazze'deki çatışmalara "insani ara" verilmesi 6. gününü tamamladı. Bu kapsamda, İsrail ile Hamas arasında esir takasları gerçekleştirildi.





30 Filistinli serbest bırakıldı





Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.





Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.









Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.





İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.





Biri ağır 5 filistinli yaralandı





İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, kauçuk kaplı mermilerle ateş açtı.





Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralandı.





Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.









Ahed Tamimi de serbest





Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.





Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı.





Filistinli esirler, onları karşılayanların kutlamaları eşliğinde otobüsten inmeye başladı.





Sahte bir paylaşım yüzünden tutuklanmıştı





Ahed Tamimi kendi adına açılan bir sahte hesap tarafından yapılan bir paylaşım nedeniyle İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış, ardından ise tutuklanmıştı.









Sahte hesap üzerinden İsraillilerin katledilmesi çağrısı





Tutuklama kararı, Ahed Tamimi adına açılan bir sahte hesapta yazılanlar ardından gerçekleştirilmişti. Tamimi adını kullanarak açılan sahte hesapta Alman diktatör Hitler'e atıfta bulunarak İsraillilerin katledilmesi çağrısında bulunulmuştu.



