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Dünya

Hamas'ın verdiği süre doldu: Aşkelon'a peş peşe füze yağıyor

Hamas'ın Aşkelon'a verdiği sürenin dolmasının ardından bölgeye peş peşe roketler fırlatılmaya başlandı. Sirenlerin çaldığı kent yoğun ateş altında.

Seren Som
17:24 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Aşkelon'dan gelen ilk görüntüler...

Aşkelon'dan gelen ilk görüntüler...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Aşkelon (Askalan) kenti sakinlerine bölgeyi terk etmeleri için yerel saatle 17.00'ye kadar süre tanıdı.

Kassam Sözcüsü "Ebu Ubeyde", Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "
Düşmanın Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde halkımızı tehcir etme ve onları evlerinden kaçmaya zorlamak yoluyla işlediği suçlarına karşılık, Askalan şehri sakinlerine bu akşam saat 17.00'den önce ayrılmaları için bir süre veriyoruz."
ifadelerini kullandı.

Verilen sürenin dolmasının ardından Hamas harekete geçti.

Aşkelon'a peş peşe roketler yağmaya başladı.

Sirenlerin çaldığı kent yoğun ateş altında.


İşte bölgeden gelen sıcak görüntüler:



İsrail makamlarından ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.



Aşkelon’daki bir araç alev topuna döndü.


Aşkelon’daki İsrail askerleri yoğun ateş altında kaçacak yer aradı.









#Aşkelon
#Hamas
#İsrail
2 saat önce
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