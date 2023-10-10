Hamas'ın verdiği süre doldu: Aşkelon'a peş peşe füze yağıyor

Aşkelon'dan gelen ilk görüntüler...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Aşkelon (Askalan) kenti sakinlerine bölgeyi terk etmeleri için yerel saatle 17.00'ye kadar süre tanıdı.
Verilen sürenin dolmasının ardından Hamas harekete geçti.
Aşkelon'a peş peşe roketler yağmaya başladı.
Sirenlerin çaldığı kent yoğun ateş altında.
İşte bölgeden gelen sıcak görüntüler:
İsrail makamlarından ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
Aşkelon’daki bir araç alev topuna döndü.
Aşkelon’daki İsrail askerleri yoğun ateş altında kaçacak yer aradı.