Hamas'ın verdiği süre doldu: Aşkelon'a peş peşe füze yağıyor

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyonun yankıları tüm dünyada sürüyor. Son olarak operasyonu yakından takip eden Hamas lideri İsmail Haniye, ekibiyle birlikte şükür secdesi yaptı. İsrail ve Filistin arasında yaşanan büyük çatışmanın ardından Hamas ile ilgili bilgiler merak kazandı. Hamas kimdir, nedir? Hamas'ın amacı nedir? Hamas ne zaman ve nasıl kurulmuştur? İşte Hamas hakkında ayrıntılı bilgiler...