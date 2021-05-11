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Dünya Hamastan İsraile uyarı Gazze Şeridinde bombalamaya karşı bombalama sürecek
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Hamas'tan İsrail'e uyarı: Gazze Şeridi'nde bombalamaya karşı bombalama sürecek

Hamas, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının, İsrail saldırıları karşısında "bombalamaya karşı bombalama" denkleminden vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Hamastan İsraile uyarı: Gazze Şeridinde bombalamaya karşı bombalama sürecek
İşgalci İsrail'in Gazze'ye dün akşam saatlerinde başlayan saldırılarında 9'u çocuk 24 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı da 103'e yükseldi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, halkın korunmasının yanı sıra işgal güçlerinin ihlalleri, Kudüs halkı ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin aleyhinde işlediği suçlar, Gazze'deki sivilleri, çocukları ve direniş mevzilerini hedef alması karşısında güçlü ve doğrudan yanıt verilmesi sorumluluğunu üzerine aldı" ifadelerini kullandı.

Berhum, İsrail'in kasıtlı olarak bombalı saldırılarla sivillerin evlerini hedef almasının, çocukları ve kadınları katletmesinin, vahşiliğinin ve suçlarının boyutunu gözler önüne serdiğini kaydetti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum

Çocukları hedef alan saldırılar

İşgal güçlerinin, halkı savunan ve çıkarlarını koruyan direnişin iradesini kıramayınca saldırıların boyutunu Gazze'deki çocuklara ve evlerine kadar indirdiğini belirten Berhum, bu yolda katlanılacak fedakarlıklar ne olursa olsun saldırıları püskürtmeye devam edeceklerini vurguladı.

İşgalci İsrail çocukları hedef aldı
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İşgalci İsrail çocukları hedef aldı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından savaş uçaklarıyla hedef gözetmeksizin masum Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor. Gazze'nin El Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana atılan bombanın ardından yaralı olarak kurtulan kadınlar ve çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukların toz toprak içinde kaldığı korku dolu anları kameralara yansıdı.


İsrail'e uyarı: Daha fazla ileri gitme

"İsrail karşısında uygulanan bombalamaya karşı bombalama denkleminden geri adım atmayacağız" ifadesini kullanan Hamas Sözcüsü, İsrail'e daha fazla ileri gitmeme uyarısında bulundu.

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Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

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İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

  • Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye dün akşam saatlerinde başlayan saldırılarında 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 103'e yükseldiğini duyurmuştu.

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