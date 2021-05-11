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Gündem Ak Parti Sözcüsü Çelikten Mescid-i Aksadaki yangın sırasında İsraillilerin yaptığı sevinç gösterisine sert tepki
ANKARA

Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Mescid-i Aksa'daki yangın sırasında İsraillilerin yaptığı sevinç gösterisine sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında bazı İsraillilerin sevinç gösterisinde bulunmasına "Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka bir şeyle anılmaları mümkün değil" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Ak Parti Sözcüsü Çelikten Mescid-i Aksadaki yangın sırasında İsraillilerin yaptığı sevinç gösterisine sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında bazı İsraillilerin sevinç gösterisinde bulunmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çelik, "Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka bir şeyle anılmaları mümkün değil" ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, paylaşımında İsraillilerin kutlamasına ilişkin bir de videoya yer verdi.

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