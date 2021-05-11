Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Mescid-i Aksa'daki yangın sırasında İsraillilerin yaptığı sevinç gösterisine sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında bazı İsraillilerin sevinç gösterisinde bulunmasına "Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka bir şeyle anılmaları mümkün değil" sözleriyle tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında bazı İsraillilerin sevinç gösterisinde bulunmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Çelik, "Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka bir şeyle anılmaları mümkün değil" ifadesini kullandı.
Ömer Çelik, paylaşımında İsraillilerin kutlamasına ilişkin bir de videoya yer verdi.
Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka birşeyle anılmaları mümkün değil. pic.twitter.com/IQwPiEmFix