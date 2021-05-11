Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Mescid-i Aksa'daki yangın sırasında İsraillilerin yaptığı sevinç gösterisine sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında bazı İsraillilerin sevinç gösterisinde bulunmasına "Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka bir şeyle anılmaları mümkün değil" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi 11 Mayıs 2021, 12:36 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2021, 12:46 AA