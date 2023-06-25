Hastanenin kliması çalışmadığı için dört kişi öldü: Pakistan'da sıcak hava can aldı

Aşırı sıcakların yaşandığı Pakistan'da çalışmayan klimalar, hastaların ölüm nedeni oldu.

Dawn gazetesindeki habere göre, Tıp Bilimleri Enstitüsü’nde çalışan doktorlar, acil servise getirilen 4 hastanın klimaların çalışmaması nedeniyle öldüğünü belirtti.

Hastanedeki öldürücü sıcağı protesto eden doktorlar, bu durumun hastaları öldürdüğünü ve acil serviste çalışmayı imkansız kıldığını vurguladı.