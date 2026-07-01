Havada 7500 alarmı

Varşova-Tel Aviv seferini yapan LOT Havayolları'na ait yolcu uçağı, uçuş sırasında 7500 (uçak kaçırma) kodunu yayınlaması üzerine alarma neden oldu. İsrail, uçağın Tel Aviv'e inişine izin vermeyerek rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Uçak, Bulgaristan'a yönelirken Türk hava sahasında F-16 savaş uçakları tarafından refakat edildi. LOT Havayolları ise alarmın pilotun yanlışlıkla 7500 kodunu girmesinden kaynaklandığını açıkladı.

TEL AVİV İZİN VERMEDİ

İsrail savaş jetleri, rotası başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı olan uçağa, acil kodunu aktifleştirerek "uçak kaçırma sinyali" vermesi nedeniyle inişine sivil izin vermedi. Daha sonra pilot ekibinin sinyalin bir arıza sonucu verildiğini bildirmesine karşın havalanan 2 İsrail savaş jeti, uçağın İsrail'e inişine izin vermedi ve rotasını geri çevirmesini sağladı. İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Bulgaristan’a ait olduğunu duyurduğu uçağın 180 yolcusuyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya indiği kaydedildi.

TÜRK F-16’LARI EŞLİK ETTİ

Türk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, 7500 kodu yayınlayan uçağın Türk hava sahasına girmesinin ardından, mürettebatın olumsuz bir durum bildirmemesine rağmen tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını bildirdi. Açıklamada, Türk hava sahasına giren uçağın Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağınca yakından takip edilerek hava sahamızı terk edene kadar refakat edildiği bildirildi. Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından uçağın yeniden Türk hava sahasını kullanmasına izin verildi ve F-16'lar refakatini sürdürdü. Uçağın 17.12’de Burgaz Havalimanı’na iniş yaptığı belirtildi.







