Haydut'un hedefi Fordo mu? ABD'yi de savaşa çekecek

İsrail'in ABD ile iş birliği içinde İran'ın başkenti Tahran yakınlarındaki Fordo Nükleer Tesisi'ni hedef almaya hazırlandığı iddia ediliyor. Olası saldırılardan korunmak için bir dağın derinliklerine inşa edilen Fordo Nükleer Tesisi'nin İsrail saldırısında hasar gördüğü iddia edilmişti. Uydu görüntüleri ise tesiste hasar olmadığını ortaya çıkardı. Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre "Sadece ABD'nin 30 bin pundluk sığınak delici bombalarının" dağın altındaki nükleer tesise etki etme kabiliyeti bulunuyor. New York Times, derin yeraltı sığınaklarını veya yüksek korumalı tesislerdeki iyi gömülmüş silahları yok etmek için tasarlanan "sığınak delici" bombanın, sahayı yok etme şansı olan tek silah olduğunu belirtti. İsrail'in Fordo'yu tek başına yok edemeyeceğini vurgulayan New York Times, "ABD, İsrail'in sığınak deliciyi almasını engellemiştir ve İsrail savaş uçaklarına sahip olsa da silahı taşıyabilecek ağır bombardıman uçakları geliştirmemiştir" ifadelerini kullandı. Axios haber sitesi de, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı bir anlaşmaya razı etmek için, Fordo'daki uranyum zenginleşitmre tesisini imha etmek amaçlı büyük sığınak delici bombalara ihtiyaç olduğunu dile getirdiğini belirtti. Haber, Trump yönetiminin İsrail ile birlikte önümüzdeki birkaç gün içinde Fordo'ya saldırmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı. İsrail'deki bazı Siyonist medya organları ABD'nin savaşa gireceğini iddia etti. İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre de Tel Aviv, ABD'nin İran'a saldırılarda İsrail'e destek vereceğini değerlendiriyor. El Cezire'de yer alan habere göre, İsrail Ordu Sözcüsü, Fordo'nun "yıkılması" için ABD'den yardım talep ettiklerini belirtirken "Fordo tesisinin yıkılmasına yardım talebimizin Başkan Trump tarafından onaylanması gerekiyor" dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise, "İsrail hepimiz adına kirli işi yapıyor" diyerek, olası saldırıya destek verdi. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın Güvenlik Kabinesi'ni dün toplaması, Washington'ın saldırı hazırlığında olduğu yorumuna sebep oldu.