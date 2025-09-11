'Her şeyi durduralım' Paris'i sarstı

Dün Fransa, ülkenin tüm şehirlerinde yaşanan protesto eylemleriyle sarsıldı. “Her Şeyi Durduralım” sloganıyla sosyal medyada örgütlenen bir protesto hareketi, 2026 bütçesinde açıklanan kemer sıkma önlemlerine ve bunu izleyen siyasi ve sosyal krize karşı ülkenin tamamen durdurulması çağrısında bulundu. 2025'in yaz aylarında ortaya çıkan hareket, Telegram, TikTok ve diğer güvenli platformlar aracılığıyla örgütlenerek hızla yayıldı. "Bloquons tout" (her şeyi durduralım) hareketi, sosyal medya platformlarından yayılan çağrılarla dün geniş çaplı gösterilere sebep oldu. Ülke genelinde göstericiler, hükümetin duyurduğu 8 Mayıs'ta ve Paskalya Pazartesindeki iki resmi tatilin kaldırılması, emekli maaşlarında artışın dondurulması, kamu hizmetlerinde istihdamın azaltılması ve sosyal yardımlarda kesinti gibi düzenlemelerin yer aldığı 43,8 milyar euroluk tasarruf paketine tepki için sokağa çıktı. Organizasyon, örgütlenme tarzı, geleneksel parti ve sendikalara olan güvensizlik, ve derin bir toplumsal öfkeye dayanmasıyla 2018–2019 Sarı Yelekliler hareketine benzetiliyor.