Dünya Hindistanda 39 öğrenciye tek şırınga ile Kovid-19 aşısı yaptığı belirtilen sağlık görevlisi gözaltına alındı
ASYA

Hindistan'da 39 öğrenciye tek şırınga ile Kovid-19 aşısı yaptığı belirtilen sağlık görevlisi gözaltına alındı

Hindistan'ın Sagar semtindeki Jain Yüksek Ortaokulu'nda aşı vurulan çocuklarına eşlik eden veliler, sağlık görevlisinin tüm öğrenciler için tek şırınga kullandığını görünce durumu okul yetkililerine bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Hindistanda 39 öğrenciyi tek şırıngayla aşılayan sağlık çalışanı gözaltına alındı
Arşiv.

Hindistan'da yaşanan skandal olayın ardından, Jitendra Rai adlı sağlık görevlisi, 39 öğrenciyi tek bir şırıngayla aşılaması sebebiyle görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

Rai, sağlık departmanı tarafından kendisine sadece bir şırınga verildiğini ve emirlere uyduğunu söyleyerek kendini savundu.

Sağlık görevlilerinin 39 öğrenciyi muayene ettiği ve yapılan tıbbi test sonuçlarının normal çıktığı belirtildi.

Şu ana kadar 2 milyardan fazla Kovid-19 aşısının uygulandığı ülkede Sağlık Bakanlığı, salgın hastalıkları önlemek amacıyla aşılar için "bir iğne, bir şırınga, sadece bir kez" protokolünü zorunlu kılıyor. Ancak pek çok aksi örneğin yaşandığı dile getiriliyor.

Tam bitti derken kötü haber: Bilim insanlarından BA.2.75 uyarısı
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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu. Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor. Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra bilim insanları BA 2.75'i mercek altında almış durumda.<br>
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Zira Omicron'un alt varyantı olan ve ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan BA 2.75 bilim dünyasını endişelendirecek türden. Time'ın 'Süper Bulaşıcı Omicron Mutantı Bilim İnsanlarını Endişelendiriyor. Adı BA.2.75' başlıklı haberine göre, bilim insanları BA.2.75 olarak adlandırılan varyantın hızla yayılabileceğini ve aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan sağlanan bağışıklığı aşabileceğini söylüyor.<br>
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Mayo Clinic'te klinik viroloji direktörü Matthew Binnicker ilk bulguların BA 2.75'in hızlı bir şekilde yayıldığına işaret ettiğini belirtiyor. Konu ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizen bilim insanı 'BA.5'i geride bırakıp bırakmayacağını henüz belirleyebilmiş değiliz' diyor.<br>
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DSÖ'DEN BA 2.75 İÇİN İLK AÇIKLAMA<br>Hindistan'da çıkan ve en az 10 ülkeye yayılan BA 2.75 için Dünya Sağlık Ögrügütü'nden (DSÖ) beklenen açıklama geldi. Söz konusu alt varyant ile ilgili detaylı verilerin gelmesini beklediklerini belirten örgüt BA 2.75'in yakından izlendiğini duyurdu. DSÖ'ye göre, son iki haftada dünyadaki Korona vakalarında yüzde 30'luk bir artış oldu.<br>
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UĞUR ŞAHİN UYARMIŞTI<br>Geçtiğimiz haftalarda virüsün Omicron varyantının aşılardan kaçabilen yeni bir alt varyantını tespit ettiklerini söyleyen Uğur Şahin, dünya genelinde Koronavirüs kısıtlamaları kaldırılırken yeni bir dalga oluşmaması için yetkili mercilere söz konusu alt varyanta göre oluşturdukları aşıya kullanım onayı sürecini hızlandırmaları çağrısı yapmıştı.<br>
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Yeni aşıların seri üretime geçmesinin üç ayı bulabileceğini söyleyen Şahin, “Ek klinik denemelere gerek kalmadan aşı adaptasyonunu en yeni verilere göre yapma imkânına sahip olmak faydalı olacaktır” demişti.<br>
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İngiliz Financial Times gazetesine açıklamalarda bulunan Şahin, klinik araştırmaların bugüne kadar yapılanlardan farklı olmayacağını vurgulayan Şahin, “spike proteininin birkaç amino asidini değiştireceklerini” söylemişti.<br>
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EN İYİ KORUNMA YOLU HALA AŞI<br>Uzmanlar, aşıların ve takviye dozların şiddetli Kovid-19'a karşı hala en iyi savunma olduğunu söylüyor.<br>
Tam bitti derken kötü haber: Bilim insanlarından BA.2.75 uyarısı
2 yılı aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüs geri mi dönüyor? Hindistan'dan gelen haberler bilim dünyasını alarma geçirirken BA 2.75 için DSÖ'den de açıklama geldi.

DSÖ son iki haftada küresel Kovid-19 vaka sayısını değerlendirdi: Yüzde 30 arttı
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DSÖ son iki haftada küresel Kovid-19 vaka sayısını değerlendirdi: Yüzde 30 arttı
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