Hindistan'da içme suyunun kirlenmesi nedeniyle salgın çıktı: 10 kişi öldü

17:592/01/2026, Cuma
AA
Hindistan
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Indore kentinde içme suyunun kirlenmesiyle ortaya çıkan ishal salgını sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, kentteki bir bölgede üzerine tuvalet inşa edilen bir noktadan geçen içme suyu boru hattında bir sızıntı tespit edildi ve ardından ishal salgını başladı.Salgından 1400'den fazla kişi etkilendi.

Indore Belediye Başkanı Pushyamitra Bhargava, en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Mohan Yadav ise sorumluların görevden alınmasını emrettiğini, konuya ilişkin önlem alınacağını bildirdi.

Öte yandan, laboratuvar testleri ishal salgınının kirlenen içme suyundan kaynaklandığını doğruladı.




