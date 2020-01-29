Hindistan'da otobüs ile "tuk tuk" çarpıştı: 27 kişi hayatını kaybetti

Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü

Koronavirüs'ün ülkeyi karıştırdığı Çin'de ölü sayıları her geçen gün artarken bir hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Koronavirüs teşhisi konan adamın, tartıştığı sağlık çalışanlarının üzerlerine öksürmesi ve çalışanların hızla o bölgeden uzaklaştığı görüntüler böyle kaydedildi.