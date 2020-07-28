Hindistan'dan tartışılacak karar: Tarihi Babri Camii Hint tapınağı olacak

Ekonomi

Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin 11 bin doları aştı

Sanal para birimi piyasalarının en yüksek hacimli olanı Bitcoin, dün yeniden aştığı 10 bin dolar sınırının ardından, bugün de 11,005.84 dolara ulaştı. Bitcoin, 28 Temmuz 2019’da 9,530.99 düzeyinde tutunurken, bu yılın zirvesini 10,380.03 dolar ile 13 Şubat’ta, dip düzeyini de 5,140.75 dolar ile 12 Mart’ta gördü. İşte kripto para piyasalarında son durum.