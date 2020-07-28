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Dünya Hindistandan tartışılacak karar Tarihi Babri Camii Hint tapınağı olacak
ASYA

Hindistan'dan tartışılacak karar: Tarihi Babri Camii Hint tapınağı olacak

Hindistan'da Müslümanlar ve Hindular arasından uzun süredir tartışma konusu olan 16. yüzyıldan kalma Babri Camii'nin Hint tapınağına çevrilmesine karar verildi. 5 Ağustos'ta Başbakan Narendra Modi, temel atma törenine katılacak. Uttar Pradeş bölgesinde bulunan ve 1992 yılında Hinduların saldırısı sonucu yıkılan tarihi yapının cami mi yoksa tapınak mı yapılacağı uzun süredir ülkenin gündemindeydi.

Haber Merkezi Diğer
Babri Camii, Günay Asya'nın Ayasofya'sı olarak biliniyor.
Babri Camii, Günay Asya'nın Ayasofya'sı olarak biliniyor.

Hindistan’da tartışma yaratan bir karar geldi. Yüksek mahkeme, 16. yüzyıldan kalma Babri Camii'nin Hint tapınağına çevrilmesine karar verdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Hindu tapınağının temel atma törenine katılacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılacağı tören televizyondan naklen yayımlanacak.

Hindistan'da cami arazisine Hindu tapınağı çağrısı
DÜNYA
Hindistan'da cami arazisine Hindu tapınağı çağrısı

Caminin yıkılmasıyla çıkan ayaklanmada iki bin kişi ölmüştü

Euronews'in haberine göre; Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ayodhya antik kenti içinde geçmişte Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camii'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu. Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu. Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camii'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan’da mahkemeden tartışmalı karar
DÜNYA
Hindistan’da mahkemeden tartışmalı karar
  • Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Yıkılan caminin yerine tapınak!
DÜNYA
Yıkılan caminin yerine tapınak!
Başbakan Modi'nin liderliği olduğu Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'nin geçen yıl Babri Camii'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindulara verilmesi için yüksek mahkemeye başvuruda bulunmuştu.
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