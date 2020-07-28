Hindistan'dan tartışılacak karar: Tarihi Babri Camii Hint tapınağı olacak

Hindistan’da tartışma yaratan bir karar geldi. Yüksek mahkeme, 16. yüzyıldan kalma Babri Camii'nin Hint tapınağına çevrilmesine karar verdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Hindu tapınağının temel atma törenine katılacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılacağı tören televizyondan naklen yayımlanacak.
Caminin yıkılmasıyla çıkan ayaklanmada iki bin kişi ölmüştüEuronews'in haberine göre; Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ayodhya antik kenti içinde geçmişte Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camii'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu. Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu. Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camii'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.
- Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.
Başbakan Modi'nin liderliği olduğu Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'nin geçen yıl Babri Camii'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindulara verilmesi için yüksek mahkemeye başvuruda bulunmuştu.