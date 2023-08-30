Hintli yetkililerden G20 Liderler Zirvesi öncesi ilginç 'maymun' önlemi

“Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” temasıyla Hindistan dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 zirvelerinin “Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı” için Türkiye’yi temsilen Hindistan’ın Jaipur kentine giden Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat birçok oturuma katılarak üye ülkelerin ticaret bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Bakan Bolat bu toplantıların ve ikili görüşmelerin, Türkiye için ihracat ve istihdam açısından güzel gelişmelere ve iş birliklerine vesile olacağını umduğunu dile getirdi.