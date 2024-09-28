Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle İran'da beş günlük yas ilan edildi

Terör devleti İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırı sonucu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldü. Nasrallah'ın ölümü Hizbullah ve İran cephesinde büyük sarsıntıya neden olurken, İran lideri Ali Hamaney, ülkede beş günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
İran'da, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında ölümü dolayısıyla, 5 gün ulusal yas ilan edildi.
İran lideri Ali Hamaney, Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamasında, "direniş cephesi" ve Hizbullah'ın önemli bir ismi ve liderini kaybettiğini belirten Hamaney, "Nasrallah'ın Lübnan'da kurduğu yapının onun ölümüyle daha da güçleneceğini" savundu.
Hamaney, Lübnan halkı ile hükümeti ve Hizbullah başta olmak üzere "direniş cephesine" başsağlığı dileyerek, İran'da 5 günlük yas ilan ettiğini bildirdi.