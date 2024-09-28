Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle İran'da beş günlük yas ilan edildi

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir dizi saldırı düzenleyerek hedef aldığı bildirilen 64 yaşındaki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldüğü doğrulandı. Hizbullah ölümün ardından "Savaşmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Hamas ise saldırıyı "korkakça bir terörist eylem olarak nitelendirdi. Nasrallah Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurmuş ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söylemişti.