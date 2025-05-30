Hızlı geldi sessizce gitti: Trump’a çattı bileti kesildi

Göreve geldiği günden bu yana söylemleriyle çok sayıda ismi hedef alan ABD’li milyarder Elon Musk, eleştiri oklarını Başkan Trump’a çevirince görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Trump’ın vergi indirimi yasasını eleştiren ve “Hayal kırıklığına uğradım” diyen Musk, açıklamasından bir gün sonra başında olduğu Hükümet Verimliliği Bakanlığı’ndan ayrıldığını tek bir mesajla duyurdu.
Seçim kampanyası döneminde milyonlarca dolar bağış yapan ve mitinglerde boy göstererek zaferin mimarları arasında yer alan ABD’li milyarder Elon Musk, Başkan Donald Trump'a yaptığı danışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. Musk, hükümetin harcamalarını azaltmayı hedefleyen Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) başındaydı. Göreve gelmeden önce ve görev süresi boyunca sayısız ismi eleştiren Musk, son olarak Trump’a çattı. Başkan Trump’ın imzasını taşıyan vergi indirimi yasasını eleştiren Musk, kısa bir süre sonra DOGE’deki görevinin sona erdiğini duyurdu.
DOGE MİSYONU DEVAM EDİYOR
Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Musk, görev süresi boyunca başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) ilişkin ise "DOGE misyonu zamanla daha da güçlenecek ve hükümet genelinde bir yaşam biçimine dönüşecek" değerlendirmesinde bulundu.
“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM”
Musk'ın görevinden ayrılışı Başkan Trump'ın imzasını taşıyan ve büyük harcama artışlarını öngören bütçe ve vergi indirimi yasası konusunda yaşanan fikir ayrılığının ardından geldi. CBS'ye verdiği bir röportajda Musk konuya ilişkin, "Açık konuşmak gerekirse, bütçe açığını azaltmak yerine artıran bu devasa harcama yasasını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu yasa, DOGE ekibinin yaptığı çalışmaların altını oyuyor" ifadelerini kullanmıştı.
SUİKAST GİRİŞİMİ SONRASI DESTEĞİNİ AÇIKLADI
2020 seçimlerinde Biden’ı destekleyen Musk, pandemi dönemi tedbirleri, yönetimin Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin işini zorlaştıran regülasyonlarda bulunması, Demokratların LGBT’nin önünü açan kararları ve tartışmalı politikaları nedeniyle Cumhuriyetçileri desteklemeye başladı. Twitter’ı satın aldıktan sonra Trump’a hesabını geri vereceğini duyurması, ikili arasındaki ilk yakınlaşma belirtisiydi. Trump’a yapılan suikast girişimi sonrası ise seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’ye desteğini açıklamıştı.
TESLA CİDDİ ZARAR ETTİ
- Musk, Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı. Siyasi eylemleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Musk, Avrupa’da aşırı sağa açıktan destek verdi. Göreve geldiği günden bu yana Musk ve ekibinin hazırladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce kişi işten çıkarılırken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumların sağladığı yardımlar da büyük oranda düşürülmüştü. Hem Avrupa’da hem de ABD’de Musk’ın sahibi olduğu Tesla’ya boykot çağrıları yapıldı, Tesla satışları ve hisseleri dibi boyladı. Tesla'nın net kârı ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.