Hızlı geldi sessizce gitti: Trump’a çattı bileti kesildi

Musk, Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı. Siyasi eylemleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Musk, Avrupa’da aşırı sağa açıktan destek verdi. Göreve geldiği günden bu yana Musk ve ekibinin hazırladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce kişi işten çıkarılırken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumların sağladığı yardımlar da büyük oranda düşürülmüştü. Hem Avrupa’da hem de ABD’de Musk’ın sahibi olduğu Tesla’ya boykot çağrıları yapıldı, Tesla satışları ve hisseleri dibi boyladı. Tesla'nın net kârı ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.