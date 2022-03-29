Hollanda casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 Rus diplomatı sınır dışı etti Hollanda, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 Rus diplomatı sınır dışı etti. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, "Bu istihbarat görevlileri ülkenin güvenliği için bir tehdittir. Bu adım, benzer düşünen diğer ülkelerle koordineli olarak atıldı. Bu, ulusal güvenlik bağlamında alınmış bir önlemdir" dedi.

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