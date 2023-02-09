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Dünya

Hong Kong Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdiğini bildirdi.

10:09 . 9/02/2023 Perşembe
AA
Arama kurtarma ekibi

Arama kurtarma ekibi

Hong Kong kamu yayın kuruluşu RTHK'nin haberine göre, 59 kişilik arama kurtarma ekibi, dün gece saatlerinde Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının tarifeli uçuşuyla İstanbul'a hareket etti.

Hong Kong Yangın Hizmetleri Bakanlığı Şehir Arama ve Kurtarma Timi'nden 49 kişinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Güvenlik Bürosu ve Göçmenlik Dairesi görevlilerden oluşan ekibe, İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Yiu Men-yeung'un önderlik ettiği belirtildi.

Beraberinde enkaz keski makineleri ve dedektörlerin de aralarında olduğu 8 ton araç ve malzemeyi afet bölgesine taşıyan ekip, Türkiye'deki yetkililerin yönlendirmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlayacak.
Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosu Peyami Kalyoncu, havalimanında ekibi uğurlarken şükranlarını ifade ederek,
"Hepsine bol şans diliyorum. Zaman çok değerli, bölgedeki hava şartları elverişsiz. İşleri kolay olmayacak ama yine de onlardan iyi haberler duymayı umuyoruz."
dedi.

Başkonsolos Kalyoncu, Türkiye'nin, Hong Kong hükümetinin Çin hükümeti ile koordinasyon içinde sağladığı değerli desteği daima hatırlayacağını ifade etti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Vekili Eric Chan ile Güvenlik Bakanı Chris Tang da ekibi uğurlamak üzere havalimanında hazır bulundu.


Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?
Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve Adana'dayı da yıktı. Binlerce hayatını kaybeden ve on binlerce yaralananın olduğu şiddetli depremde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesinde hava sıcaklıkları da hayati rol oynuyor. Bu nedenle deprem bölgesinde bulunan Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay hava durumu bilgileri merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü depremden etkilenen bölgeler için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Deprem bölgesindeki 10 il için yapılan tahminlere göre bu gece sıcaklıklar eksi 9 derecelere kadar düşüyor. İşte il il hava durumu raporu...


#Arama kurtarma ekibi
#Çin
#DEPREM
#Hong Kong
#Türkiye
15 dakika önce
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Hong Kong Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi
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