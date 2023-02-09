Hong Kong Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve Adana'dayı da yıktı. Binlerce hayatını kaybeden ve on binlerce yaralananın olduğu şiddetli depremde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesinde hava sıcaklıkları da hayati rol oynuyor. Bu nedenle deprem bölgesinde bulunan Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay hava durumu bilgileri merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü depremden etkilenen bölgeler için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Deprem bölgesindeki 10 il için yapılan tahminlere göre bu gece sıcaklıklar eksi 9 derecelere kadar düşüyor. İşte il il hava durumu raporu...