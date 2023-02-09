Hong Kong Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

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Arama kurtarma ekibi
Hong Kong kamu yayın kuruluşu RTHK'nin haberine göre, 59 kişilik arama kurtarma ekibi, dün gece saatlerinde Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının tarifeli uçuşuyla İstanbul'a hareket etti.
Hong Kong Yangın Hizmetleri Bakanlığı Şehir Arama ve Kurtarma Timi'nden 49 kişinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Güvenlik Bürosu ve Göçmenlik Dairesi görevlilerden oluşan ekibe, İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Yiu Men-yeung'un önderlik ettiği belirtildi.
Başkonsolos Kalyoncu, Türkiye'nin, Hong Kong hükümetinin Çin hükümeti ile koordinasyon içinde sağladığı değerli desteği daima hatırlayacağını ifade etti.
Hong Kong Baş Yöneticisi Vekili Eric Chan ile Güvenlik Bakanı Chris Tang da ekibi uğurlamak üzere havalimanında hazır bulundu.