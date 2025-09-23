Hong Kong'da Süper Tayfun alarmı: 700'den fazla uçuş iptal edilecek

Tayfun nedeniyle, şehirden uzakta ve çevre adalarda bulunan vatandaşlara derhal dönüş yolculuklarına başlamaları tavsiye edilirken bu akşamdan itibaren 700'den fazla uçuşun iptal edileceği belirtildi.

Hong Kong'un bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Cathay Pacific 500, ona bağlı bölgesel hava yolu şirketi HK Express 100, Hong Kong Airlines 90 ve Great Bay Airlines 23 seferini iptal edeceğini açıkladı.

Şehirdeki tüm ana okulları ile ilk ve orta dereceli okullar, bugün ve yarın tatil edildi.