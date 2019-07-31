Dünya Hong Kongdaki protestolarda gözaltına alınanlara sokağa çıkma yasağı
ASYA

Hong Kong'daki protestolarda gözaltına alınanlara sokağa çıkma yasağı

Çin'de pazar günkü gösterilerde gözaltına alınan 43 kişiden 41'ine geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi. Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin izin vermemesine rağmen göstericiler yürüyüş düzenliyor. Polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle göstericilere müdahale ettiği çatışmalarda en az 16 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı pazar günü düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve "ayaklanma çıkarmak"la suçlanan 44 kişiden 43'ü kefaletle serbest bırakılırken, bunlardan 41'ine geceleri sokağa çıkma yasağı verildi.

  • "South China Morning Post"un haberinde, Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Hong Kong'da, pazar gecesi güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda gözaltına alınan 43 kişi kefaletle serbest bırakıldı.

Bu kişilerden 41'ine 00.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirildi. Aynı suçlamanın yöneltildiği bir başka kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Dün göstericiler yeniden polisle çatışmıştı

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan iki kişiden birinin geceleri çocuk bakıcılığı yaptığı, diğerinin ise çalışmak için şehir dışına çıkması gereken pilot olduğu belirtildi.

  • Suç aleti bulundurmakla suçlanan bir diğer şüphelinin de kefaletle serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, pazar günü düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 49 kişiden 44'ünün "ayaklanma çıkarmak"la suçlanması üzerine, dün göstericiler yeniden polisle çatışmıştı.

En az 16 kişi yaralanmıştı

Polisin pazartesi günü gözaltına alındığını duyurduğu şüphelilerin, izinsiz gösterilere katıldığı ve suç aletleri bulundurduğu ileri sürülmüştü.

  • Polis sözcüsü Yu Hoi-kwan, bazı protestocuların eylemlerini, korkulukları sökmek, metal levhaları ve tuğlaları fırlatmaktan geniş çaplı kundaklama ve yıkıma kadar tırmandırdığını belirtmişti.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle göstericilere müdahale ettiği çatışmalarda en az 16 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.  

  • Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

REKLAM

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

  • Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önde gelenleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon ile Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong'da kaza: 77 yaralı
DÜNYA
Hong Kong'da kaza: 77 yaralı

Hong Kong'da protestolar devam ediyor
DÜNYA
Hong Kong'da protestolar devam ediyor
Barış Koridorutamamlayıcı rol oynayacak

'Barış Koridoru'
tamamlayıcı rol oynayacak

Uzmanlara göre 'güvenli bölge' Türkiye için ara formül.
40 dereceyi aştı

40 dereceyi aştı

​Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı uyardı.
Madende göçük

Madende göçük

​İki işçi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor.
Borçlar 1 yıl ertelendi

Borçlar 1 yıl ertelendi

18 Ekim 2019'a kadar SGK'ya başvuru gerekiyor.
Biz bu işi başaracağız

Biz bu işi başaracağız

​Savunma Sanayi Başkanı açıklama yaptı.
Merdiven zulmü

Merdiven zulmü

​Metrobüs durağında tehlike oluşturan eksiklik.

İstanbul'a taşınıyor

İstanbul'a taşınıyor

​Başkan Uysal, çalışmalara başlandığını açıkladı.

BAE'den<br>İran ile işbirliği

BAE'den
İran ile işbirliği

ABD'nin yaptırımlarına rağmen finansal işlemlere onay verdi.

Konutta<br>yüzde 1 beklentisi

Konutta
yüzde 1 beklentisi

Bu haftadan itibaren yansımaya başlayacak.
Enflasyon<br>hedefi düştü

Enflasyon
hedefi düştü

​TCMB Başkanı Uysal 'Enflasyon Raporu'nu açıkladı.
Faciaya neden oluyordu

Faciaya neden oluyordu

​Yasak yola giren kamyonet, ağaca çarparak durabildi.
Poşet çürütüyor

Poşet çürütüyor

Kurban etinin nasıl saklanması gerektiğini biliyor musunuz?
'Sen kullan'<br>deyince olanlar oldu

'Sen kullan'
deyince olanlar oldu

​Alıcı kılığına giren hırsız test ettiği aracı çaldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.