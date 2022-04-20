IAEA: Çernobil ile doğrudan iletişim yeniden kuruldu

IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. IAEA tarafından yayınlanan açıklamada, Ukrayna’nın bugün IAEA’ya, Ukrayna’nın ulusal düzenleyicisi ile Çernobil Nükleer Santrali arasındaki doğrudan iletişimin yeniden kurulduğunu bildirdiği belirtildi. Açıklamada, Başkan Grossi’nin, SNRIU ve Çernobil Nükleer Santrali arasındaki telefon iletişiminin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.
"Tesisle iletişime geçebilmesi çok iyi bir haber"
Açıklamaya göre, Rus güçleri 24 Şubat’ta Çernobil Nükleer Santrali’ni ele geçirdi ve 5 hafta boyunca elinde tuttuktan sonra 31 Mart’ta geri çekildi. Ukrayna 10 Mart’ta IAEA’ya nükleer santral sahasıyla bağlantısını kaybettiğini bildirdi. Düzenleyici, tesisin üst düzey saha dışı yönetimi aracılığıyla Çernobil’deki durum hakkında bilgi almaya devam etti. Açıklamada Grossi’nin, “Açıkça bu, sürdürülebilir bir durum değildi ve düzenleyicinin artık gerektiğinde doğrudan tesisle iletişime geçebilmesi çok iyi bir haber” ifadelerine yer verildi.
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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ülkedeki savaş can almaya devam ederken Çernobil ile ilgili yeni iddialar geldi.<br><br>
Çernobil'den ayrılan Rus birliklerinin geride bıraktıkları not bölgedeki birliklerin seferber edilmesine neden oldu.<br><br>
İngiliz basınına konuşan Ukrayna Devlet Dışlama Bölgeleri Yönetimi Dairesi (DAZN) başkan yardımcısı Maksym Shevchuk Rus birliklerinin geri çekilirken Çernobil santraline mayın döşediğini söyledi.<br><br>
RUSLAR BU MESAJLARI BIRAKTI!<br>İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, bölgeden çekilen Rus askerleri çekilmeden önce bölgeye 'Mayın arazisi' ve 'Sürprize hazır olun, mayınları ara' yazılı tabelalar bıraktı.<br><br>
Shevchuk birliklerin mayın temizliği çalışmalarına başladıklarını ve çalışmalar bitene kadar sadece kontrol edilen alanlardan seyahat edildiğini belirtti.<br><br>
'RADYOAKTİF MALZEMELER ÇALINDI'<br>Ukrayna, Çernobil’i bir süre elinde tutan Rus kuvvetlerin ayrılırken, laboratuvarlardan radyoaktif malzeme çaldığını da iddia etti.<br><br>
KÜÇÜK BİR MİKTARI BİLE ÖLÜMCÜL<br>Ülkenin bu bölge ile ilgilenen kurumu, 133 radyoaktif maddenin çalındığını duyurdu. Kurum, 'Bu maddenin çok küçük bir miktarı bile ölümcül olabilir' açıklaması yaptı. Ukrayna Enerji Bakanı German Gulaşenko bu hafta yaptığı açıklamada, bölgeyi işgal altında tutan Rus askerlerinin de radyasyona maruz kaldığını kaydetti.<br><br>
Gulaşenko, 'Bölge siper için kazdıkları topraktan radyasyon aldılar. Kum torbalarını da bu topraktan yaptılar ve tozu soludular' dedi.<br><br>
DÜNYANIN EN BÜYÜK FELAKETİNE SAHNE OLMUŞTU<br>Çernobil'de 1986 yılında santralin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayılmıştı. Bu olay dünyanın en büyük çevre felaketlerinden biri olarak sayılıyor. Bu olaydan sonra dördüncü reaktör kapatılsa da diğer reaktörler kapatılmadan evvel birkaç yıl çalışmaya devam etti. Santralde çalışan ama Çernobil bölgesinden uzaklaştırılan işçilerin konaklaması için ise yakındaki Slavutıç şehri sıfırdan inşa edildi. Çernobil artık aktif bir nükleer santral olarak çalışmasa da hiçbir zaman tamamen kapatılmadı, bu yüzden de hala idare edilmesi gerekiyor.<br><br>
Çok konuşulacak Çernobil iddiası: Birlikler harekete geçti
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaşta gözler bir kez daha Çernobil'de. İnsanlık tarihinin en büyük nükleer felaketine sahne olan bölgeden için Ukrayna'dan çok konuşulacak iki iddia geldi.
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Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı.
\"KATİL BİR DEVLET YAPABİLİR\"<br>Ukrayna Ordusu tarafından Twitter'da paylaşılan videonun Rusya’nın savaş suçlarına dair bir kanıt niteliğinde olduğu belirtilerek, \"Rus komutanlığı, askerlerine Mart 2022'de radyoaktif Kızıl Orman'daki Çernobil nükleer santralinin yakınında tahkimatlar kazmalarını emretti. İnsan yaşamı, hatta kendi askerlerinin hayatını bile ihmal etmek, yalnızca katil bir devletin yapabileceği bir şeydir\" denildi.
Drone görüntülerinde arazide kazılmış hendekler de yer aldı. <br><br>
UAEA DOĞRULADI<br>Bununla birlikte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya'nın Ukrayna'yı saldırılarının ilk günü olan 24 Şubat'ta bölgenin kontrolünü ele geçirdikten bir ay sonra Rus birliklerinin geçen hafta nükleer santralden çekildiğini doğruladı.
Ukrayna ordusundan daha önce yapılan açıklamada Rus kuvvetlerinin askeri kayıplar ve radyasyona maruz kalma nedeniyle bölgeyi terk ettiğini bildirdi. <br><br>
RUS ASKERLERİNİN HASTANEYE KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ<br>Diğer taraftan, Ukrayna'nın devlete bağlı enerji şirketi Energoatom, Telegram'da yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Kızıl Orman'da hendekler kazdıktan sonra yüksek doz radyasyondan hastalandığını iddia etti. Energoatom, radyasyon hastalığı nedeiyle Rus askerlerinin yoğun bir panik yaşadığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Dışlama Bölgesi Yönetimi Dairesi'nin konsey üyesi Yaroslav Yemelianenko, Kızıl Orman'da kazı yapan Rus askerlerinin 30 Mart'ta Belarus Radyasyon Tıbbı Merkezi'ne radyasyon hastalığı nedeniyle götürüldüğünü öne sürmüştü. <br><br><br>Yemelianenko, Rus askerlerinin Çernobil nükleer santrali ve çevresindeki Kızıl Orman olarak bilinen son derece zehirli bölge ile ilgili \"koruyucu tedbirlere\" uymadıkları için hastalandığını belirterek, \" Radyasyondan korunmak ‘zorunlu’dur. Çünkü radyasyon statü veya rütbelerine bakmaksızın herkesi etkiler” demişti.
Diğer taraftan, sahadaki işçiler de Rus askerlerinin geçen ay Kızıl Orman'da koruyucu ekipman olmadan gittiklerini ve insan vücudunda hastalığa neden olabilecek radyoaktif toz bulutlarını havaya kaldırarak ormandan çıktılarını iddia etti.Her iki adam da, Kiev'in yaklaşık 105 km kuzeyinde, Çernobil çevresindeki bölgenin radyoaktif olarak en kirli kısmı olan Kızıl Orman'da Rus tanklarının ve diğer zırhlı araçların hareket ettiğini gördüklerini söyledi.<br><br>
KIZIL ORMAN HALA ÇOK KİRLİ<br>Öte yandan, Kızıl Orman Çernobil felaketinden sonra buldozerle yıkıldı ve yüksek oranda radyoaktif ağaç toprağa gömüldü, ancak bölge hala önemli miktarda radyasyon yaymaya devam ediyor. Kızıl Orman, o kadar kirli ki Çernobil'in diğer bölgelerine giren nükleer santral işçilerinin bile oraya gitmesine izin verilmiyor.
Ancak, IAEA, 31 Mart'ta Rus kuvvetlerinin bölgede yüksek dozda radyasyona maruz kaldığına dair raporları doğrulayamadığını açıklayarak, \"UAEA, durumun bağımsız bir değerlendirmesini sağlamak için daha fazla bilgi arıyor” dedi.<br><br><br>Rusya’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Rus kuvvetleri Çernobil'in en tehlikeli radyoaktif bölgesinde siper kazdı: Yalnızca katil bir devlet bunu yapabilir
Ukraynalı Ordusu tarafından yayınlanan drone görüntülerinde, Çernobil Nükleer Santrali yakınlarındaki radyoaktif yasak bölgede terk edilmiş Rus askeri mevzileri görüldü. Kızıl Orman olarak bilinen alanda terk edilmiş askeri tahkimatlar, boş çukurlar ve siperler yer aldı. Fotoğraflarda, tüm Çernobil dışlama bölgesindeki en kirli alan olarak kabul edilen ormanda tank izleri ve ağır şekilde bozulmuş zemin de görülüyor. Ukraynalı yetkililer, söz konusu görüntülerin Rusya'nın işlediği savaş suçlarının bir kanıtı niteliğinde olduğunu belirterek, yalnızca katil bir devletin kendi askerlerinin canını hiçe sayabileceğini söyledi.
DÜNYA
Rusya’dan Ukrayna’nın vurduğunu duyurduğu “Moskova” gemisi ile ilgili açıklama geldi