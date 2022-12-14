İcazet turunda üçüncü durak: Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti

CHP'nin seçim öncesi uluslararası turunda ABD ve İngiltere'den sonra yeni durağı Almanya.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 08.30'da Berlin'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'in ise Almanya'dan programlara katılacağı öğrenildi.



GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'den sonraki durağı İngiltere ve Almanya'ya olacak

KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA PROGRAMI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını endüstri dönüşümünün oluşturacağı belirtilirken, danışman Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı ifade edildi.

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GÜNDEM İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu FETÖ yandaşı Amberin Zaman'la bir araya geldi

Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, işgücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek. Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyeceği vurgulanan Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.

OYNAT 03:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Öyle ithal danışmanlarla yürümedik milletimiz bize yeter Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''İthal danışmanlarla yürümedik bu yollarda siz varsınız. Gözümüz de kalbimiz de hep milletimize baktı. Dünyanın dikkatle takip etiği bir ülke haline getirdik. Tahıl koridorunu biz açtık Tüm dünyaya tahıl gönderiyoruz. Yarın sayın Putin ve Zelenski ile görüşüp neler yapabileceğimizi konuşacağız. Biz dünyayla beraberiz. İthal ürünlerle değil. Olay bu. Unutmayın. ülkelerin tarihlerinde her seçim bir yol ayrımıdır'' dedi. BiP'te paylaş

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