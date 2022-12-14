Dünya İcazet turunda üçüncü durak Kılıçdaroğlu Almanyaya gitti
AVRUPA

İcazet turunda üçüncü durak: Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştireceği programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Berlin'e gitti. Kılıçdaroğlu'nun yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'in ise Almanya'dan programlara katılacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
İcazet turunda üçüncü durak: Kılıçdaroğlu Almanyaya gitti
Kılıçdaroğlu 17 Aralık'a kadar Almanya'da görüşmeler gerçekleştirecek.

CHP'nin seçim öncesi uluslararası turunda ABD ve İngiltere'den sonra yeni durağı Almanya.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 08.30'da Berlin'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'in ise Almanya'dan programlara katılacağı öğrenildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'den sonraki durağı İngiltere ve Almanya'ya olacak
GÜNDEM
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'den sonraki durağı İngiltere ve Almanya'ya olacak

KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA PROGRAMI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını endüstri dönüşümünün oluşturacağı belirtilirken, danışman Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı ifade edildi.

İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu FETÖ yandaşı Amberin Zaman'la bir araya geldi
GÜNDEM
İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu FETÖ yandaşı Amberin Zaman'la bir araya geldi

Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, işgücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek. Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyeceği vurgulanan Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.

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