İDDEF deprem felaketi yaşayan Afganistan’ı yalnız bırakmıyor

Depremin hemen ardından bölgeye ulaşan İDDEF ekipleri, acil ihtiyaçların karşılanması için yardım faaliyetlerini başlattı. İlk etapta 16 metrekarelik 200 adet çadır kurularak 2000 afetzede güvenli alanlara yerleştirildi. Bunun yanı sıra afetzedelere ulaştırılmak üzere 24 ton gıda malzemesi gönderildi ve 48.000 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca soğuk hava şartlarına karşı korunmaları için 800 battaniye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen depremin ilk gününden bu yana bölgedeki ekiplerimizle sahadayız. İlk günlerde arama kurtarma ve defin işlemlerine katılarak bölgeye sıcak yemek ulaştırdık. Ardından kardeşlerimiz için kurulan çadır köylere beslenme ve barınma desteği sunduk. Ekiplerimiz, bölgeye yardım ve temel ihtiyaç malzemesi ulaştırmaya devam ediyor. İDDEF olarak, yıkıcı depremin ardından yaklaşan kış ayları öncesinde daha fazla yardıma ihtiyaç duyulması nedeniyle çalışmalarımızı artırıyoruz. Bir kez daha depremden etkilenen dost ve kardeş Afganistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz” denildi.