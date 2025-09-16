Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Afrika
İDDEF deprem felaketi yaşayan Afganistan’ı yalnız bırakmıyor

İDDEF deprem felaketi yaşayan Afganistan’ı yalnız bırakmıyor

17:3416/09/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
İDDEF
İDDEF

İDDEF, Afganistan’ı vuran yıkıcı depremin ilk gününden bu yana afetzedelerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için acil insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

31 Ağustos 2025 tarihinde Afganistan’ın doğusunda meydana gelen büyük deprem sonrası bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ilk andan itibaren sahada yardım çalışmalarına devam ediyor.

Depremin hemen ardından bölgeye ulaşan İDDEF ekipleri, acil ihtiyaçların karşılanması için yardım faaliyetlerini başlattı. İlk etapta 16 metrekarelik 200 adet çadır kurularak 2000 afetzede güvenli alanlara yerleştirildi. Bunun yanı sıra afetzedelere ulaştırılmak üzere 24 ton gıda malzemesi gönderildi ve 48.000 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca soğuk hava şartlarına karşı korunmaları için 800 battaniye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen depremin ilk gününden bu yana bölgedeki ekiplerimizle sahadayız. İlk günlerde arama kurtarma ve defin işlemlerine katılarak bölgeye sıcak yemek ulaştırdık. Ardından kardeşlerimiz için kurulan çadır köylere beslenme ve barınma desteği sunduk. Ekiplerimiz, bölgeye yardım ve temel ihtiyaç malzemesi ulaştırmaya devam ediyor. İDDEF olarak, yıkıcı depremin ardından yaklaşan kış ayları öncesinde daha fazla yardıma ihtiyaç duyulması nedeniyle çalışmalarımızı artırıyoruz. Bir kez daha depremden etkilenen dost ve kardeş Afganistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz” denildi.


Hayırseverler,
internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına “Afganistan Acil Yardım” açıklaması yazarak FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilciliklerden ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabilir.
#İDDEF
#Afganistan
#Deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, ne zaman meclise gelecek?