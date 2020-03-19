İdlib'de iki şehidimiz var Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucunda iki askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin de yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi 19 Mart 2020, 22:32 Son Güncelleme: 19 Mart 2020, 22:47 AA