IEA’dan dev hamle: 400 milyon varil petrol rezervi piyasaya sürülecek

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, 32 üye ülkenin olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek, acil durum rezervlerinden 400 milyon varil petrolün oy birliğiyle piyasaya sürülmesini kararlaştırdığını duyurdu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Birol, petrol piyasalarındaki daralmaya dikkati çekerek, “Petrol piyasaları küreseldir, bu nedenle büyük kesintilere verilecek yanıt da küresel olmalıdır. Üye ülkelerin kararlı eylemlerle güçlü bir dayanışma sergilemesinden memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ile İran'ın misilleme kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef almasıyla 28 Şubat’ta başlayan krizin, bölgedeki petrol akışını sekteye uğratması üzerine alındığı belirtildi. IEA'nın açıklamasına göre, boğazdan geçen ihracat hacmi çatışma öncesi seviyelerin yüzde 10'unun altına geriledi. Dünya deniz yolu petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan Hürmüz Boğazı'ndan, 2025 yılında günlük ortalama 20 milyon varil petrol geçişi yapıldığı hatırlatıldı.

1974 yılında kurulan IEA'nın tarihindeki bu 6'ncı koordineli rezerv kullanımının, şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük hacimli işlem olduğu vurgulandı. Üye ülkelerin ulusal şartlarına uygun bir zaman diliminde gerçekleştirilecek olan rezerv serbest bırakma işleminin uygulama detaylarının ilerleyen günlerde IEA Sekretaryası tarafından paylaşılacağı bildirildi.







