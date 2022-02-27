İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Ukrayna'da savaşmak isteyen İngiliz vatandaşlarına destek

Spor

Arda Güler'i ilk hocası anlattı: Bilmediğimiz iki şey var

Fenerbahçe'nin önceki gün 17 yaşına giren futbolcusu Arda Güler'in Gençlerbirliği altyapısındaki ilk antrenörü Erol Tokgözler, "Bilmediğimiz iki şey var, biri Arda'nın potansiyelinin sınırı, diğeri de ne kadar para edeceği" dedi.