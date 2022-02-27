Dünya İngiltere Dışişleri Bakanından Ukraynada savaşmak isteyen İngiliz vatandaşlarına destek
AVRUPA

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Ukrayna'da savaşmak isteyen İngiliz vatandaşlarına destek

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "eğer yapmak istedikleri buysa" Ukrayna'da savaşacak İngiliz vatandaşlarını "kesinlikle" desteklediğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Dışişleri Bakanından Ukraynada savaşmak isteyen İngiliz vatandaşlarına destek
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss.

Truss, Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yurt dışından insanların uluslararası bir güce katılmalarını istedi.

  • Bunu destekliyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:
  • "Destekliyorum ve elbette bu, insanların kendi karar verebilecekleri bir şey. Ukrayna halkı, sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için, özgürlük ve demokrasi için savaşıyor çünkü Putin'in meydan okuduğu şey bu. Kesinlikle, eğer insanlar bu mücadeleyi desteklemek istiyorlarsa, bunu yapmaları için onları desteklerim."
  • Muhabirin, "Yani İngiltere'den Ukrayna'ya savaşa yardım için giden insanları destekliyorsunuz?" sorusu üzerine Truss, "Kesinlikle, eğer yapmak istedikleri buysa" dedi.

Ukrayna'da yabancı gönüllüler için bir lejyon kuruluyor

Ukrayna'da Rusya'nın saldırısına karşı savaşmak isteyen yabancı gönüllüler için "Bölgesel Savunma için Uluslararası Lejyon" isminde birlik kurulacağı bildirilmişti.

  • Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırısının sadece ülkenin işgali değil, Avrupa'ya ve dünya hukuk düzenine karşı bir savaşın başlangıcı olduğu belirtilmiş, Zelenskiy'nin tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırdığı kaydedilmişti.

Yabancıların Ukrayna ordusunda 2016'tan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu hatırlatılan açıklamada, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulduğu aktarılmıştı.

İlgililerin ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.

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