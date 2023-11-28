İngiltere ile Yunanistan arasında Elgin Mermerleri krizi: Başbakan Sunak Miçotakis'le olan görüşmesini iptal etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yarın yapacağı görüşmeyi iptal ettiği bildirildi.

Miçotakis, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere Başbakanı'nın, programlanmış görüşmemizi, görüşmeye saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum." ifadesini kullandı.

Yunanistan ve İngiltere'nin tarihi dostluk bağına sahip olduğunu belirten Miçotakis, iki ülke ilişkilerinin çerçevesinin de son derece geniş olduğunu dile getirdi.

"Yunanistan'ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir"

Miçotakis, "Yunanistan'ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz medyasına verdiği demeçte British Museum'da bulunan Elgin Mermerleri'nin Yunanistan'a geri gönderilmesi gerektiğini belirten Miçotakis, Atina Akropolisi'nden İngiltere'ye götürülen ve geri kalan kısmı Atina'daki Akropolis Müzesi'nde sergilenen Elgin Mermerleri'nin bu şekilde iki ayrı ülkede sergilenmesini "Mona Lisa tablosunu ikiye kesip sergilemeye" benzetti.

Miçotakis salı günü Sunak ile görüşecekti

Miçotakis bu akşam İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüştü. Yunanistan-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Avrupa güvenliği, göç meselesi, iklim krizi, Orta Doğu'daki son gelişmeler gibi konular da değerlendirildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden cumartesi yapılan açıklamada, İngiltere'ye üç günlük ziyarette bulunacak Miçotakis'in salı yerel saatle 12.45'te Sunak ile görüşeceği duyurulmuştu.

Yunanistan ile İngiltere arasında Elgin Mermerleri krizi

Atina Akropol'ünün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra'da Britanya Müzesi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların başında İstanbul'da büyükelçilik yapan Lord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölövelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere'ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor.

Tarihi eserler, Yunanistan topraklarının Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu 19. yüzyılda başlarında, İngiliz diplomat Lord Elgin (Thomas Bruce) tarafından İngiltere'ye götürülmüştü.





Mermer eserler M.Ö. 447-432 yılları arasında inşa edilmişti.





British Museum'da sergilenen eserler arasında tapınağın duvar süslerinin (friz) 75 metrelik bir kısmı da bulunuyor.







