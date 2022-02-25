Dünya İngiltere Savunma Bakanı Rusya, Ukrayna saldırısında 450den fazla personelini kaybetti
AVRUPA

İngiltere Savunma Bakanı: Rusya, Ukrayna saldırısında 450'den fazla personelini kaybetti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla personelini kaybettiğini ve Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ilk 24 saatinde ana hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngiltere Savunma Bakanı: Rusya, Ukrayna saldırısında 450den fazla personelini kaybetti
Arşiv

Bakan Wallace, ülke basınına yaptığı açıklamalarda, İngiltere hükümetine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın tamamını işgal etme" niyetinde olduğunu belirtti.

Ancak Rusya'nın komşusuna karşı askeri harekatta "istenen zaman çizelgesinin gerisinde" olduğuna işaret eden Wallace, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bu sabah itibarıyla değerlendirmemiz, Rusya'nın ana hedeflerinden hiçbirini almadığı yönünde. Aslında beklenen zaman çizelgesinin gerisinde kaldı. 450'den fazla personel kaybettiler. Rus ordusu ilk gün ana hedefini gerçekleştiremedi."

Ukrayna'daki önemli havalimanlarından birini ele geçirmeye çalışan Rus özel kuvvetlerinin püskürtüldüğünü aktaran Wallace, Ukraynalıların burayı geri aldığını kaydetti.

Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması Avrupa'da nasıl görülüyor?
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması Avrupa'da nasıl görülüyor?

Ukrayna'dan endişelendiren 'Çernobil' açıklaması: Rusya yanıt verdi
DÜNYA
Ukrayna'dan endişelendiren 'Çernobil' açıklaması: Rusya yanıt verdi

Kiev’e ilerleyen Rus tankları SSCB bayrağı taşıyor
OYNAT 00:20
Kiev’e ilerleyen Rus tankları SSCB bayrağı taşıyor
Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyişi sürüyor. Bölgede hareket halinde olan bir Rus T-72B3 ana muharebe tankı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı taşırken görüntülendi.

Rusya sivilleri de hedef alıyor: Rus Ordusu'na ait askeri araç şoförü bulunan sivil otomobili ezdi
OYNAT 00:25
Rusya sivilleri de hedef alıyor: Rus Ordusu'na ait askeri araç şoförü bulunan sivil otomobili ezdi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde bulunan Obolon'da, Rus ordusuna ait askeri araç, içerisinde şoförü bulunan sivil otomobili ezdi. Rus ordusu yönetimindeki askeri aracın, içinde sivil bulunan otomobili ezdiği görüntüler Ukraynalı vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Savaşın ortasında

Savaşın ortasında

​Ünlü aktör Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak.
Hava savunma sistemleri durdurdu

Hava savunma sistemleri durdurdu

Kiev'de duyulan iki güçlü patlama sesinin nedeni belli oldu.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

​Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.