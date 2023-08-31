İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus hava savunması İHA’ları tespit ve imha etmekte zorlanıyor

Yapılan saldırılarda birçok İHA’nın hedefe ulaştığı ifade edilen raporda, “Bu İHA'ların birçoğu hedeflerine ulaştı, bu da muhtemelen Rus hava savunmasının bunları tespit etmekte ve imha etmekte zorlandığı anlamına geliyor. Rusya muhtemelen bu saldırılarla daha iyi başa çıkabilmek için Ukrayna ile Moskova arasındaki bölgede hava savunma pozisyonunu yeniden gözden geçiriyor. Rus askeri hava üslerine yönelik daha önceki saldırılar Rus uçaklarının Rusya'nın farklı noktalarına dağılmasına yol açmıştı. Ancak Soltsy ve Pskov'a yönelik son saldırılar, İHA'ların önemli bir menzile sahip olduğunu göstermiştir” denildi.