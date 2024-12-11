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İngiltere Türk profesör için alarmda: Londra Polisi halktan yardım istedi

İngiltere Türk profesör için alarmda: Londra Polisi halktan yardım istedi

18:5311/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
AA
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İngiltere'de kayıp Prof. Dr. Orhan Ekren'in bulunması için halktan yardım istendi.
İngiltere'de kayıp Prof. Dr. Orhan Ekren'in bulunması için halktan yardım istendi.

İngiltere'de kayıp Türk profesör Orhan Ekren'in bulunması için çalışmalar devam ediyor. 26 Kasım'da kaybolan Ekren'i görenlerin ve bilgi sahibi olanları ilgili mercileri aramaları çağrısında bulunulurken, Londra polisi ise Türk profesörün bulunması için halktan destek talebinde bulundu.

Londra Metropolitan Polisi, 26 Kasım'da kaybolan Prof. Dr.
Orhan Ekren
'in bulunması için halktan destek talebinde bulundu.

Londra Polisinden yapılan açıklamada, 26 Kasım'da en son Camden Market bölgesindeki kanal kıyısındaki Camden Lock civarında görülen Ekren için endişelerin arttığı belirtildi.

Ekren'in üzerinde koyu renk kıyafet ve siyah sırt çantası olduğu kaydedilen açıklamada, çantanın, Ekren kaybolduktan bir gün sonra kanal çevresinde bulunduğu ifade edildi.

Prof. Dr. Orhan Ekren

Londra Polisi aranacak telefon numaralarını paylaştı

Polisin o akşam bölgede ya da kanaldaki teknelerde bulunan kişilerle konuşmak istediği belirtilen açıklamada, bilgi sahibi olanların 101'i aramaları istendi.

Ekren'i görenlerin ise acil yardım hattı 999'u araması çağrısı yapılan açıklamada, Londra Metropolitan Polisinin sitesinde Ekren'in fotoğrafı ve kanal kıyısında bulunan çantanın fotoğraflarının yer verildiği bilgisi paylaşıldı.

"Kişisel işleri için Londra'ya gitti"

Kayıp Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, AA muhabirine, eşinin kişisel işleri için Londra'ya gittiğini, öğleden sonra ise kaybolduğu saatlere kadar Camden Lock bölgesindeki bir mekanda oturduğunu anlattı.

Ekren, eşinin kaybolduğu bölgeden geçen kanalda iki kez arama yapıldığını ancak bir sonuca ulaşılamadığını da sözlerine ekledi.

Banu Ekren, eşinin kişisel işleri için Londra'ya gittiğini söyledi.



#Orhan Ekren
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