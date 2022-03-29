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Dünya İngiltere yaptırımlar kapsamında ilk kez bir Rus yatına el koydu
AVRUPA

İngiltere yaptırımlar kapsamında ilk kez bir Rus yatına el koydu

İngiltere, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde ilk kez karasularında bulunan Rus iş adamına ait bir süperyata el koydu. İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından çok sayıda Rus iş adamına ve işletmeye yaptırım uygulamıştı.

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Haber Merkezi İHA
İngiltere yaptırımlar kapsamında ilk kez bir Rus yatına el koydu
Rus Oligark'a ait süperyat.

Rusya-Ukrayna savaşında birçok ülke Rusya’ya karşı yaptırım kararı alırken, İngiltere ilk kez karasularında tespit ettiği Rus iş adamına ait bir süperyata el koydu.

İsimsiz bir iş adamına ait olduğu öğrenilen “Phi” isimli yatın, 38 milyon sterlin değerinde olduğu belirtildi. Konuya ilgili açıklama yapan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, şahsın şu an için yaptırıma maruz kalmadığını fakat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “yakın bağlantılara” sahip olduğunu söyledi.

Putin ve ortaklarına açıkça bir uyarı

Shapps ayrıca İngiltere tarafından yapılan bu hareketin, “Putin ve ortaklarına açıkça bir uyarı” olduğunu ifade ederken,

“Gemi şu an için hiçbir yere gitmeyecek. Putin’in rejiminden yararlanan insanlar Londra ve İngiltere’yi bu tür gemilerle dolaşmaktan fayda sağlayamazlar” dedi. Hükümet yetkilileri 58.5 metre uzunluğundaki yatın, Rusya’ya ait olabileceğinin ilk kez 13 Mart’ta tespit edildiğini fakat bu süre zarfında yatın “kasıtlı olarak iyi gizlenmiş.” olduğunu açıkladı.

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