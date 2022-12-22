Dünya İngilterede bir uçağın iniş takımlarında ceset bulundu
AVRUPA

İngiltere'de bir uçağın iniş takımlarında ceset bulundu

BBC'nin haberine göre, Sussex polisi, 7 Aralık'ta Gambia'nın başkenti Banjul'dan kalkarak Sussex'deki Gatwick Havalimanı'na inen bir uçağın iniş takımlarında erkek cesedi bulunduğunu açıkladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve konuya dair rapor hazırlanacağını kaydetti.

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Haber Merkezi AA
İngilterede bir uçağın iniş takımlarında ceset bulundu
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BBC'nin haberine göre, Sussex polisi, 7 Aralık'ta Gambia'nın başkenti Banjul'dan kalkarak Sussex'deki Gatwick Havalimanı'na inen bir uçağın iniş takımlarında erkek cesedi bulunduğunu açıkladı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve konuya dair rapor hazırlanacağını kaydetti.

Gatwick Havalimanı'ndan bir sözcü, olayı "çok üzücü bir haber" olarak değerlendirirken, hayatını kaybeden kişinin aile ve arkadaşlarına taziyelerini iletti.

Gambiya hükümetinden bir sözcü de yaşamını yitiren kişinin kimliğinin tespit edilemeyen siyahi bir erkek olduğu bilgisini paylaştı.

Gambiya ve İngiltere arasında uçak yolculuğunun 6,5 saat sürdüğü belirtiliyor.

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