Dünya İngilterede Cobra toplantısı Koronavirüsle mücadelede ikinci aşamaya geçildi
AVRUPA

İngiltere'de Cobra toplantısı: Koronavirüsle mücadelede ikinci aşamaya geçildi

"Cobra" adı verilen hükümetin acil durum komitesi, Başbakan Johnson başkanlığında toplandı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının kontrol altına alınamadığı İngiltere'de mücadele planında ikinci aşamaya geçilirken; Başbakan Boris Johnson yarından itibaren en ufak belirti gösterenlerden en az 7 gün kendilerini tecrit etmelerini istedi. İngiltere'de söz konusu kararla "kontrol altında tutma" aşamasından, "virüsün yayılmasının geciktirilmesi" aşamasına geçildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

"Cobra" adı verilen hükümetin acil durum komitesi, Başbakan Johnson başkanlığında toplandı.

İlgili bakanların katıldığı toplantı sonrası konuşan Johnson vaka sayılarının keskin bir şekilde artmasının beklendiğini ve ülkenin en kötü kamu sağlığı krizlerinden birini yaşadığını vurguladı.

Johnson, "Daha birçok aile, vadeleri dolmadan sevdiklerini kaybedecek." diyerek 4 aşamalı mücadele planında ikinci aşamaya geçilmesine karar verildiğini açıkladı.

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Tecrit istendi, okullar tatil edilmedi

Başbakan Johnson, yarından itibaren en ufak belirti gösterenlerden en az 7 gün kendilerini tecrit etmelerini, bir aile üyesinin belirti göstermesi halinde ise diğer bireylerin de evden çıkmamasını istedi.

Bilimi esas aldıklarını, doğru zamanda doğru adımları atacaklarını kaydeden Johnson, şimdilik okulları kapatmayacaklarını ve büyük etkinlikleri iptal etmeyeceklerini ama bunun ileride değerlendirilebileceğini söyledi.

İkinci aşamaya geçildi

İngiltere'de söz konusu kararla "kontrol altında tutma" aşamasından, "virüsün yayılmasının geciktirilmesi" aşamasına geçildi.

İkinci aşamaya geçilmesiyle, hükümet gerekli görmesi durumunda okulları kapatma, spor etkinlikleri ve geniş katılımlı toplantıları iptal etme, halkın evden çalışmasını sağlama gibi önlemleri hayata geçirebilecek.

Solunum yolu enfeksiyonu veya ateş gibi küçük belirtileri olanlardan bile kendilerini tecrit etmeleri istenebilecek.

Öte yandan İngiltere'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'den 10'a, vaka sayısı da 460'dan 590'a çıktı.

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4 aşamalı plan

İngiltere'nin virüsle mücadele planı, "kontrol altında tutma," "yayılmasını geciktirme", "virüsle ilgili araştırma" ve "etkiyi azaltma" gibi 4 aşamadan oluşuyor.

İlk aşama; vakaların erken tespit edilmesi, tedavi ve hastalığın yayılmasını önlemek için enfekte olmuş kişilerin temasa geçtiği diğer kişileri bulmayı öngörüyor.

İkinci aşama, virüsün yayılmasının geciktirilmesi için kalabalık etkinliklerin iptali ve okulların kapatılması gibi önlemleri içeriyor.

Üçüncü aşama, virüsle ilgili araştırma yapılması ve tedavisinin bulunması amaçlanıyor.

Son aşama ise tüm çabaların başarısız olması durumunda, salgının en az zararla atlatılabilmesi için hastanelerin, acil durumlar harici, hastalara hizmet vermemesi ve emekli sağlık personelinin göreve çağrılması gibi önlemleri içeriyor.

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